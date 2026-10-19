SK Hynix : l'introduction en Bourse de Solidigm dans le viseur du régulateur sud-coréen

Le projet d'introduction en Bourse de Solidigm, filiale américaine de SK Hynix, pourrait enfreindre la réglementation sud-coréenne sur les doubles cotations. Lors d'une audition parlementaire, Lee Chan-jin, gouverneur du Service de surveillance financière (FSS), a indiqué que son organisme et la Commission des services financiers (FSC) considéraient l'opération comme potentiellement contraire aux règles en vigueur. Les autorités attendent toutefois une interprétation officielle pour déterminer si une cotation aux Etats-Unis nécessiterait un enregistrement préalable de titres en Corée du Sud.

Selon des informations publiées en septembre, Solidigm envisagerait une entrée en Bourse dès l'année prochaine, avec une valorisation pouvant atteindre 150 milliards de dollars. Cette perspective intervient après le durcissement, en juillet, des règles sud-coréennes destinées à protéger les actionnaires minoritaires lors de la cotation de filiales, y compris à l'étranger. Les nouvelles dispositions imposent notamment aux conseils d'administration d'obtenir leur consentement avant toute opération. Face aux préoccupations des investisseurs, SK Hynix a indiqué examiner plusieurs mesures visant à préserver les intérêts de ses actionnaires.