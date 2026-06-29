SK Hynix étudie les possibilités de financement à l'échelle mondiale pour ses nouvelles usines et pourrait envisager des investissements à l'étranger

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SK Hynix 000660.KS a annoncé lundi qu'elle étudie différentes options de financement pour ses nouveaux sites de production de puces prévus en Corée du Sud, notamment des partenariats avec des entreprises internationales, les modalités de financement précises devant être déterminées au fur et à mesure de l'avancement de ses projets d'investissement.

Le fabricant sud-coréen de puces mémoire a indiqué qu’il pourrait également envisager d’investir en dehors de la Corée du Sud si les sites retenus répondaient à ses exigences, les décisions futures dépendant des conditions du marché et de la faisabilité commerciale.