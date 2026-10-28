SK Hynix dévoile un plan de redistribution aux actionnaires d'une valeur de 75 milliards de dollars après avoir enregistré une multiplication par sept de son bénéfice au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les rendements pour les actionnaires au paragraphe 2)

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a annoncé mercredi une multiplication par plus de sept de son résultat d'exploitation trimestriel, qui a atteint un niveau record, dépassant les prévisions du marché, alors que la demande soutenue en infrastructures d'IA a fait grimper les prix des puces mémoire.

Ce fournisseur de Nvidia NVDA.O a également indiqué qu’il prévoyait de verser cette année aux actionnaires des rendements totalisant environ 100.000 milliards de wons (soit 75,4 milliards de dollars). Ce montant comprend des dividendes en espèces de 30.000 milliards de wons, ainsi que des rachats et annulations d’actions pour un montant de 60.000 milliards de wons, dont 40.000 milliards annoncés en août.

SK Hynix a annoncé un résultat d’exploitation de 83.300 milliards de wons pour la période juillet-septembre, contre 11.400 milliards de wons un an plus tôt.

Ce chiffre est à comparer aux 76.700 milliards de wons estimés par LSEG SmartEstimate, dont les prévisions sont pondérées en faveur des analystes dont les estimations s’avèrent les plus précises de manière constante.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 328% pour atteindre 104.600 milliards de wons.

($1 = 1.326,0900 wons)