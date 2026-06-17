Sixt bien orienté, des propos de Deutsche Bank en soutien

(Zonebourse.com) - Sixt gagne 1,9% à 75,8 EUR et surperforme ainsi la tendance à Francfort (-0,2% sur le DAX), aidé par des propos favorables de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "achat" et remonte son objectif de cours de 85 à 89 EUR sur le titre du fournisseur de services de mobilité.
"Sixt a livré un 1er trimestre solide", rappelle la banque allemande. Si elle reconnaît que les coûts ont dévié de son modèle, avec des coûts d'assurance plus élevés, elle souligne aussi que les coûts de détention des véhicules (DPU) ont diminué significativement à 290 EUR par mois.
DB s'attend à ce que le DPU reste autour de ce niveau du 2e au 4e trimestre, avant d'augmenter modestement par la suite, une trajectoire d'amélioration qui constitue le principal moteur de son relèvement de 4% du profit avant impôt attendu pour 2026, à un niveau supérieur de 4% au consensus.
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