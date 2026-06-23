Six personnes sont blessées en Ukraine lors de frappes russes, tandis que la crise du carburant s'aggrave en Sibérie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les restrictions relatives à la vente de carburant aux paragraphes 10-11 et 13-14)

* Six blessés à Soumy, Zaporijia et Kharkiv en Ukraine, et cinq morts à Voronej en Russie, selon les autorités locales

* Le président ukrainien Zelensky a mis en garde contre une nouvelle attaque russe de grande envergure

* Kyiv a brièvement déclenché une alerte aérienne

* La crise du carburant s'étend aux régions sibériennes russes d'Omsk et de Novossibirsk

* Des avions étrangers escortent des bombardiers russes au-dessus de la mer de Barents et des eaux norvégiennes

par Jekaterina Golubkova

Six personnes ont été blessées lors de frappes aériennes russes sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, ont indiqué les autorités locales, tandis que la crise du carburant qui touche actuellement la Russie s'est aggravée dans certaines parties de la Sibérie. Ces frappes font suite à une attaque ukrainienne , lundi, contre une usine produisant des composants électroniques pour missiles dans la région de Voronej, à la frontière russe, qui a fait cinq morts et des dizaines de blessés, selon le gouverneur local. La Russie et l’Ukraine ont continué à échanger des frappes alors que la guerre entre dans sa cinquième année. Dans le même temps, le président ukrainien Volodimir Zelensky a sollicité le soutien des alliés occidentaux en vue d’un accord de paix, tout en faisant pression pour une adhésion accélérée à l’Union européenne.

Deux personnes ont dû recevoir des soins médicaux après que les forces russes ont frappé la région de Zaporijia, dans le sud-est du pays, a déclaré le gouverneur Ivan Fedorov sur Telegram, et trois autres personnes ont été blessées à Soumy, dans le nord, tard lundi soir, ont indiqué les services d’urgence.

Une femme a été blessée lors d’une attaque de drone contre Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, a déclaré lundi soir le maire Ihor Terekhov sur Telegram. Tôt mardi matin, les autorités de Kyiv ont brièvement déclenché une alerte aérienne avant de la lever. Zelensky a averti la semaine dernière que la Russie préparait une attaque de grande envergure — ce que Moscou a déclaré qu’elle mènerait régulièrement. L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie a débuté en février 2022.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les détails de ces dernières frappes.

LA CRISE DU CARBURANT S'AGRAVE ENCORE EN SIBÉRIE

Les attaques ukrainiennes contre les infrastructures logistiques maritimes et les voies d’approvisionnement ont déclenché une crise du carburant en Russie et dans les zones de l’Ukraine qu’elle contrôle. L’intensification des frappes aériennes de Kyiv contre les infrastructures énergétiques russes a touché des cibles situées aussi loin qu’en Sibérie, à plus de 2 000 kilomètres (1 243 miles) de la ligne de front, compromettant ainsi l’approvisionnement en essence et en diesel en Russie, troisième producteur mondial de pétrole.

La crise du carburant s’est propagée depuis la Crimée, annexée par la Russie, vers des zones du centre et de l’est du pays, et a également touché les régions sibériennes de Novossibirsk, où se trouve la ville du même nom, troisième plus grande ville de Russie, et d’Omsk, près de la frontière avec le Kazakhstan.

La région d’Omsk, située à environ 2 500 kilomètres au sud-est de Moscou, limite les ventes de carburant et la région voisine de Novossibirsk s’apprête à faire de même, ont déclaré les gouverneurs locaux sur Telegram.

Cette mesure vise « à éviter de provoquer artificiellement des achats paniques dans les stations-service et la spéculation », a déclaré lundi soir le gouverneur d’Omsk, Vitaly Khotsenko, dans un message publié sur la plateforme, ajoutant que les ventes d’essence seraient limitées à 40 litres par voiture et celles de diesel à un volume compris entre 80 et 200 litres, selon le lieu. La vente de carburant destiné à être versé dans des bidons serait interdite, a-t-il précisé. La région de Novossibirsk s’apprêtait également à instaurer des restrictions pour « prévenir la demande spéculative », a déclaré le gouverneur Andreï Travnikov. À partir de mardi, Lukoil LKOH.MM , deuxième producteur de pétrole russe, a commencé à limiter les ventes d’essence et de diesel dans la région de Voronej, a indiqué le gouvernement régional sur Telegram.

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine a incité l’Europe à augmenter ses dépenses de défense et à s’associer à Kyiv pour une éventuelle production de drones. Ce conflit a poussé la Suède et la Finlande, jusqu’à récemment membres de l’UE mais non de l’OTAN, à rejoindre l’alliance.

Des avions de chasse étrangers ont escorté des bombardiers stratégiques russes équipés de missiles lors de leur vol de 16 heures — qui comprenait un ravitaillement en vol — dans la zone neutre au-dessus de la mer de Barents et de la mer de Norvège, a déclaré mardi le ministère russe de la Défense.

La Russie a pour voisins la Norvège et la Finlande, deux pays membres de l’OTAN. Le ministère de la Défense n’a pas fourni de détails sur l’origine de ces avions étrangers.