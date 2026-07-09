Six démocrates du Maine se bousculent pour combler le vide soudainement apparu dans cette course cruciale au Sénat américain

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* Le candidat démocrate Graham Platner se retire de la course après une accusation de viol

* À ce jour, cinq candidats se présentent comme les mieux placés pour reprendre le flambeau de Platner, figure hors du système

* Ce siège est crucial pour les chances des démocrates de prendre le contrôle du Sénat

(Nouveauté: un sixième démocrate annonce sa candidature) par Nolan D. McCaskill et Jonathan Allen

Au moinssix démocratesdu Maine se sont lancés jeudi pour combler le vide soudainement apparu dans une course cruciale au Sénat américain, après que le candidat progressiste Graham Platner s’est retiré suite à une série de polémiques qui ont culminé cette semaine avec une accusation de viol.

Ce siège, situé dans cet État rural du nord-est et actuellement détenu par la sénatrice républicaine Susan Collins, est crucial pour les chances du parti de prendre le contrôle du Sénat lors des élections de mi-mandat de novembre .

Six candidats démocrates ont officiellement annoncé leur candidature dans les heures qui ont suivi le retrait de Platner, moins de trois semaines avant la date limite de dépôt des candidatures. Deux d’entre eux ont échoué le mois dernier lors de la primaire pour le poste de gouverneur; tous deux revendiquent le courant populiste qui a permis la victoire de Platner, ostréiculteur et ancien marine américain.

Nirav Shah, avocat et épidémiologiste, a promis aux habitants du Maine qu’il se battrait pour réduire les frais médicaux et pour que “les milliardaires et les plus grandes entreprises paient enfin leur juste part”.

“Ces derniers jours ont été frustrants, voire carrément exaspérants pour nous tous ici,” a déclaré Shah dans un message vidéo annonçant sa candidature sur les réseaux sociaux. “Et il est désormais temps de se concentrer sur l’avenir.”

Troy Jackson, bûcheron de cinquième génération originaire de l’un des coins les plus reculés du Maine, a annoncé sa candidature mercredi soir, promettant de donner du poids à “un puissant mouvement issu de la classe ouvrière”. Dans une démonstration de force, la campagne de Jackson a annoncé jeudi avoir obtenu le soutien de 54 personnalités au niveau de l’État et au niveau local, parmi lesquelles des élus de l’État et des dirigeants locaux, d’Orono, au nord de Bangor, jusqu’à Westbrook, près de Portland.

Les deux candidats ont concentré leurs attaques sur Susan Collins, en poste depuis près de trois décennies, qui brigue un nouveau mandat. Les responsables républicains se sont dits imperturbables.

“Susan Collins a battu tous les candidats désignés par Washington que Chuck Schumer a mis sur son chemin,” a déclaré dans un communiqué Samantha Cantrell, porte-parole régionale de la branche électorale des républicains au Sénat, en référence au chef de file des démocrates au Sénat, “et elle battra également le perdant qui sortira de ce processus.”

Le Parti démocrate du Maine indique que le candidat de remplacement sera désigné lors d’une convention d’investiture imminente, à quelques jours seulement de la date limite fixée par l’État au 27 juillet pour déposer le nom du candidat sur les bulletins de vote de novembre. Le parti n’a pas encore annoncé comment le candidat serait choisi.

Parmi les autres candidats déclarés figurent Dan Kleban, copropriétaire de la microbrasserie Maine Beer Company; Jordan Wood, ancien membre du personnel du Congrès, qui s’est présenté sans succès à un siège du Maine à la Chambre des représentants des États-Unis; Paige Loud, une assistante sociale qui a également échoué dans sa campagne pour remporter ce siège à la Chambre; et la secrétaire d’État du Maine , Shenna Bellows, qui est arrivée quatrième lors de la primaire de juin visant à désigner le candidat démocrate au poste de gouverneur.

Bellows a attiré l’attention nationale lorsqu’elle a statué que Donald Trump n’était pas éligible pour figurer sur le bulletin de vote de la primaire présidentielle républicaine de 2024, au motif qu’il avait encouragé ses partisans à attaquer le Capitole américain le 6 janvier 2021. La Cour suprême des États-Unis a infirmé sa décision.

Tous les candidats en lice pour succéder à Platner mettent en avant , à des degrés divers, leur statut d’outsiders par rapport à l’establishment politique et leur opposition à la politique du statu quo.

“On m’a dit que j’étais trop progressiste, que j’étais trop jeune, qu’un homme gay ne pouvait pas gagner,” a déclaré Wood, 36 ans, en annonçant sa candidature. “Ces cyniques ont tort.”

UNE ASCENSION POLITIQUE FULGURANTE INTERROMPUE

L’ascension politique fulgurante de Platner a également été entachée par des reportages médiatiques de plus en plus peu flatteurs, qu’il a qualifiés d’effort coordonné visant à paralyser un mouvement politique issu de la classe ouvrière. Il s’est excusé pour des publications offensantes sur Reddit et a tenté de justifier un tatouage, désormais recouvert, qu’il s’était fait faire lorsqu’il était jeune marine et qui ressemblait à un symbole nazi.

Le Wall Street Journal a rapporté que l’épouse de Platner, Amy Gertner, avait déclaré que son mari avait envoyé des SMS à caractère sexuel à plusieurs femmes au début de leur mariage. Dans un message vidéo, Gertner a affirmé que le couple menait un “mariage formidable”.

Sa campagne a pris fin après qu’une ancienne compagne, Jenny Racicot, s’est exprimée cette semaine dans des interviews accordées aux médias pour accuser Platner de viol, affirmant qu’il était entré chez elle ivre une nuit de 2021 et avait eu des relations sexuelles avec elle malgré ses protestations. Platner a qualifié cette accusation de “catégoriquement fausse”.

Platner a reconnu s’être mal comporté par le passé et a demandé pardon, expliquant qu’il avait souffert d’alcoolisme et de troubles mentaux après ses déploiements militaires en Irak et en Afghanistan.

Mener une campagne électorale nationale est une entreprise qui coûte plusieurs millions de dollars, et on ignore combien d’argent se trouvait dans les caisses de campagne de Platner et où cet argent pourrait finir. Ses derniers rapports financiers, datant du mois de mai, avant qu’il ne remporte l’investiture du Parti démocrate, indiquaient que sa campagne disposait de 2,2 millions de dollars.

Conformément aux règles de la Commission électorale fédérale, Platner peut transférer des fonds sans limite à un comité de parti politique, mais seulement 2 000 dollars directement au candidat qui le remplace.