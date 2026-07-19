Incidents mineurs de contamination radioactive dans une centrale nucléaire d'Afrique du Sud

La centrale nucléaire de Koeberg, à environ 30 km au nord du Cap, en Afrique du Sud, le 6 février 2024 ( AFP / RODGER BOSCH )

Les récents incidents de contamination radioactive survenus dans la seule centrale nucléaire d'Afrique du Sud ont été mineurs et n'ont présenté aucun danger pour la population, ont affirmé dimanche des responsables, insistant sur l'intention du pays d'augmenter sa production d’énergie nucléaire.

Une "contamination radioactive aérienne légèrement élevée" a été détectée lors de travaux de maintenance programmés à la centrale nucléaire de Koeberg, située à environ 30 kilomètres au nord du Cap, entre le 30 juin et le 16 juillet, ont-ils indiqué lors d'un point de presse.

"Les niveaux enregistrés étaient extrêmement faibles, inférieurs à l'exposition aux radiations provoquée par l'utilisation de votre téléphone portable pendant quelques minutes", a dit Mteto Nyati, président de la compagnie nationale d'électricité Eskom, qui exploite la centrale.

L'Afrique du Sud est le seul pays du continent à exploiter une centrale nucléaire, une autre étant en construction en Égypte.

"Tous les protocoles ont été respectés", a ajouté Mteto Nyati, les tests effectués sur les travailleurs ayant "montré une exposition minimale". "Il n'y a eu aucun rejet dans l'environnement, aucun risque pour le public", a-t-il assuré.

Le ministre sud-africain de l’Énergie, Kgosientsho Ramokgopa, a déclaré que les incidents avaient été gérés efficacement, renforçant la confiance dans la gestion de la centrale et dans la capacité de l'Afrique du Sud à entrer dans une nouvelle phase de production nucléaire.

"Nous voulons dire aux communautés vivant à proximité immédiate de Koeberg que c'est sûr. Nous voulons dire au reste du pays que nous avançons dans le programme de développement du nucléaire", a-t-il souligné.

La centrale de Koeberg est en service depuis 40 ans et a obtenu en 2024 une prolongation de fonctionnement pour 20 années supplémentaires.

M. Ramokgopa a indiqué que les autorités souhaitaient être transparentes au sujet des récents incidents afin de rassurer la population, alors que l'Afrique du Sud progresse dans ses plans visant à acquérir 5,2 gigawatts de capacité nucléaire d'ici 2042.

L'Afrique du Sud dépend du charbon pour la majeure partie de son électricité et cherche d'autres sources de production d'énergie pour répondre à des besoins croissants.