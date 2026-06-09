SiriusXM en hausse après son intégration dans l'indice S&P MidCap 400

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9 juin - ** Les actions de la société de divertissement audio SiriusXM ( SIRI.O ) progressent de 3,8 % à 28,49 $ en pré-ouverture

** La société devrait intégrer l'indice S&P MidCap 400 avant l'ouverture du marché le 11 juin

** Elle remplace Masimo Corp MASI.O , qui devrait être rachetée par Danaher Corp DHR.N ; DHR stagne

** Cinq des 16 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou mieux, six « conserver » et cinq « vendre » ou moins; leur objectif de cours médian est de 28 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, SIRI affichait une hausse de 37,2 % depuis le début de l'année