SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA enrichit son pipeline de création originale avec une nouvelle série signée Victoria Bedos.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 11 juin 2026 – 18h00

SIRIUS MEDIA enrichit son pipeline de création originale avec une nouvelle série signée Victoria Bedos

« La vie de ma mère » (6 × 52 min) : une saga familiale écrite par la co-scénariste de « La Famille Bélier », destinée aux grands diffuseurs et plateformes

Paris (France), le 11 juin 2026 – 18h00. SIRIUS MEDIA (Euronext Growth Paris – FR0014017FP5 / ALSRS), groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce le lancement du développement de sa nouvelle série « La vie de ma mère », une saga familiale en 6 épisodes de 52 minutes écrite par Victoria Bedos. Ce projet vient renforcer le pipeline de créations originales du Groupe et son positionnement sur le segment porteur des séries premium destinées aux grands diffuseurs et aux plateformes.

Co-scénariste de « La Famille Bélier » (nommée au César du meilleur scénario original en 2015), Victoria Bedos signe une œuvre inédite portée par une profondeur émotionnelle et une écriture singulière. L'auteure a également écrit les scénarios de « Vicky » et, plus récemment, de « La Plus Belle pour aller danser », son premier long métrage en tant que réalisatrice.

Destinée aux diffuseurs et aux plateformes, « La vie de ma mère » s'inscrit dans la lignée des grandes sagas familiales qui marquent durablement les audiences. La qualité d'écriture du projet constitue, pour le Groupe, un atout déterminant pour sa commercialisation auprès des plus grands diffuseurs, en France comme à l'international.

Ce projet illustre la stratégie de SIRIUS MEDIA : développer des contenus à forte valeur, confiés à des auteurs et talents reconnus, afin d'alimenter un catalogue de propriétés intellectuelles monétisables sur la durée.

Une dynamique de production déjà engagée

Ce nouveau développement s'ajoute à un pipeline qui s'exécute : le documentaire musical « Les Architectes du Rap » (6 × 26 min), produit dans le cadre du partenariat avec Trace TV pour une diffusion sur Trace Urban, présente dans 60 pays (cf. communiqués des 23 avril et 23 décembre 2025) ; le long-métrage d'animation « Urban Jungle », dont le trailer photoréaliste intégralement produit par intelligence artificielle illustre le savoir-faire du Groupe à l'ère de l'IA ; et les nouveaux accords de distribution signés sur les séries « Zoé & Milo » et « L'Amour (presque) parfait » (cf. communiqué du 18 mars 2026). Production engagée, catalogue monétisé, nouveaux développements : chaque maillon de la chaîne de valeur est désormais actif.

« Nous sommes fiers d'accompagner Victoria sur un projet d'une grande ambition artistique. Le développement de séries premium comme « La vie de ma mère » est au cœur de notre stratégie de création de valeur : transformer des écritures d'exception en actifs commercialisables auprès des plus grands diffuseurs. La rigueur et la discipline que nous appliquons à notre gestion financière doit aussi se retrouver dans le choix et la qualité de nos partenaires au plus haut de la chaîne de valeur, à savoir que tout commence par l'écriture et le talent, Victoria en a à revendre et l'a déjà prouvé. »

— Paul Amsellem, Président de Sirius Media

Prochaines étapes

La phase de développement (écriture et structuration des épisodes) devrait s'étendre sur 12 mois, pour un début de commercialisation envisagé à l'horizon 2027. De nombreux contacts ont d'ores et déjà été initiés auprès de diffuseurs et de plateformes. Le Groupe communiquera sur les avancées significatives du projet, notamment lors de la signature d'accords avec un ou plusieurs diffuseurs.

RAPPEL

Webinaire actionnaires et investisseurs

MERCREDI 17 JUIN 2026 à 18h00

Paul AMSELLEM, Président de SIRIUS MEDIA et Jean-Baptiste FREY, VP Production

« Bilan du chemin parcouru et présentation de la nouvelle phase de développement »

? INSCRIPTION [ cliquez ici ]

À propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5 — ALSRS) et éligible au PEA-PME. Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media

SEITOSEI.ACTIFIN

- Presse : presse@seitosei-actifin.com

- Investisseurs : siriusmedia@seitosei-actifin.com

Avertissement. Le présent communiqué contient des déclarations de nature prospective relatives au développement et à la commercialisation de projets audiovisuels. Ces déclarations reposent sur des hypothèses et des appréciations à la date de publication et sont soumises à des aléas et incertitudes propres à l'activité de production (notamment l'aboutissement du développement, la signature d'accords avec des diffuseurs et l'accueil du public). Elles ne constituent pas une garantie de performances futures et les résultats réels peuvent différer sensiblement des projets décrits. SIRIUS MEDIA ne prend aucun engagement de mise à jour sous réserve de la réglementation applicable.