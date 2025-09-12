SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 26 septembre 2025

Communiqué de Presse

Paris, 12 septembre 2025 à 18h

SIRIUS MEDIA

Convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 26 septembre 2025

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris (France), le 12 septembre 2025 – 18h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce que l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) réunie le mercredi 25 juin 2025 à 10 heures , sous la présidence de M. Paul Amsellem, n'a pas pu se tenir faute de quorum tant pour les résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire qu'extraordinaire.

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire est convoquée sur deuxième convocation le vendredi 26 septembre 2025 à 9h30 dans les salons de l'Hôtel renaissance, 55/57 avenue Raymond Poincaré Paris 16 ème .

Conformément aux dispositions des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société et les mandats donnés pour l'assemblée générale mixte du 25 juin 2025 sur première convocation restent valables pour l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire réunie sur deuxième convocation sur le même ordre du jour dès lors que l'inscription comptable des titres est maintenue.

L'avis de deuxième convocation comportant l'ordre du jour a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 12 septembre 2025 . Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. L'avis de deuxième convocation ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la société, Rubrique « Investisseurs/ Assemblées générales ».

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

