 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SIRIUS MEDIA : Report de la publication des résultats annuels 2025 de Sirius Media
information fournie par Actusnews 30/04/2026 à 18:30

Paris (France), le 30 avril 2026 – 18h30 - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 -ALSRS) annonce le report de la publication de ses résultats annuels 2025.

En raison d'un délai plus long qu'estimé sur les travaux de consolidation du groupe nécessitant une consultation juridique externe, la publication des résultats annuels interviendra le 18 mai 2026 à la clôture.

Sirius Media confirme son engagement à fournir aux actionnaires une information financière complète et de qualité dans les meilleurs délais.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media
AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs
+33 (0)1 75 77 54 65
siriusmedia@aelium.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x2xsZZlvYpiUlW6aaphob2RjZphqmWmUamaYnGFrY56XaW6TxW9pmJiWZnJonmlq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97944-cp_sirius_report.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

SIRIUS MEDIA
0,0007 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank