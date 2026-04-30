SIRIUS MEDIA : Report de la publication des résultats annuels 2025 de Sirius Media

Paris (France), le 30 avril 2026 – 18h30 - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 -ALSRS) annonce le report de la publication de ses résultats annuels 2025.
En raison d'un délai plus long qu'estimé sur les travaux de consolidation du groupe nécessitant une consultation juridique externe, la publication des résultats annuels interviendra le 18 mai 2026 à la clôture.
Sirius Media confirme son engagement à fournir aux actionnaires une information financière complète et de qualité dans les meilleurs délais.
A propos de SIRIUS MEDIA Group
SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.
SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.
Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr
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siriusmedia@aelium.fr
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97944-cp_sirius_report.pdf
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