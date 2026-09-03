Siparex ETI 6 réalise un premier closing de 400 MEUR

(Zonebourse.com) - Siparex annonce un premier closing de 400 MEUR pour ETI 6, son nouveau fonds dédié aux entreprises de croissance du lower mid-market en France, en Italie, en Espagne et au Benelux.

Le véhicule prévoit d'investir dans une douzaine d'ETI, principalement dans la santé, les services aux entreprises et les industries de niche.

Succédant à ETI 5, doté de 500 MEUR en 2021, ce nouveau millésime ciblera des entreprises affichant jusqu'à 15 MEUR d'Ebitda. Siparex entend accompagner leur changement d'échelle et leur développement européen, notamment au travers d'opérations de croissance externe et de stratégies de buy & build.

Le premier closing bénéficie d'un taux de réinvestissement de 85% des investisseurs historiques. Les institutionnels représentent 60% des souscriptions, tandis que Siparex Associés, holding sponsor du groupe, est le premier souscripteur du fonds.

Classé Article 8 SFDR, Siparex ETI 6 intègre par ailleurs des objectifs ESG dans l'accompagnement des entreprises en portefeuille.

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