Nouvelle-Calédonie : l'Etat "renouvelle son soutien" financier en 2027, le territoire toujours en reconstruction après les violences de 2024

Le nouveau président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Milakulo Tukumuli, à Nouméa, le 31 juillet 2026. ( AFP / DELPHINE MAYEUR )

Le nouveau président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Milakulo Tukumuli, est actuellement à Paris afin de peser sur le niveau et la nature du soutien accordé par l'État.

Objectif : "renouveler le soutien de l'État à la Nouvelle-Calédonie". Ce jeudi 3 septembre dans un communiqué, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé le renouvellement l'an prochain du soutien financier de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie, toujours dans l'urgence de la reconstruction après les émeutes meurtrières de 2024.

Outre les 430 millions d'euros déboursés en 2026 dans le cadre du pacte de refondation de l'archipel (sous forme de prêts et de subventions pour 60 millions, hors nickel), le gouvernement va débloquer 11 millions d'euros pour couvrir les besoins de fin d'année 2026 et 50 millions d'euros pour démarrer l'année 2027 dans un projet de loi de finances de fin de gestion, qui devra ajuster les dernières décisions budgétaires pour l'année en cours. De plus, l'exécutif propose de débourser entre 400 et 460 millions d'euros dans le prochain budget pour 2027, dont "une majorité de subventions", un soutien de l'Etat qui sera "conditionné à des réformes" et que le gouvernement assure être "en hausse" par rapport à la trajectoire initiale.

Le nouveau président du gouvernement de ce territoire français du Pacifique sud, Milakulo Tukumuli, avait présenté le 24 août une feuille de route pour les six prochains mois marquée par l'urgence économique et sociale, et assuré que l'archipel ne pourrait traverser 2027 sans soutien de l'Etat.

"Des avancées restent possibles"

Après les élections provinciales du 28 juin, ce centriste avait été élu président du gouvernement à la faveur d'une alliance entre son petit parti, l'Éveil océanien, et les formations non indépendantistes. Il est actuellement à Paris, accompagné d'une délégation de membres du gouvernement et de parlementaires calédoniens, afin de peser, avant l'examen du projet de loi de finances 2027, sur le niveau et la nature du soutien accordé par l'État.

Le gouvernement promet en outre d'établir un "tableau de suivi" des chantiers engagés et de "repérer les blocages" qui sont "déjà bien connus" pour les résoudre parce que "toutes les difficultés du territoire ne peuvent pas attendre un nouvel accord global". "Des avancées restent possibles", assure le gouvernement qui va confier une mission au Haut-Commissaire Jacques Billant, représentant de l'État sur l'archipel, pour lancer "des propositions" dans ce sens.