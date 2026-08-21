Singapour sélectionne quatre entreprises spécialisées dans les centres de données pour une augmentation de capacité de 200 MW

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Singapour a alloué 200 mégawatts de nouvelle capacité à quatre entreprises spécialisées dans les centres de données, dans le but de renforcer sa position de pôle régional en matière d'intelligence artificielle.

* Digital Realty DLR.N , Equinix EQIX.O , Keppel Data Centres et ST Telemedia Global Data Centres se sont vu attribuer chacune 50 MW de capacité supplémentaire, a indiqué vendredi l'Autorité de développement des médias et des technologies de l'information de Singapour (IMDA) dans un communiqué.

* Ces quatre entreprises se sont engagées à dépasser les exigences minimales en matière de développement durable et alimenteront plus de la moitié de la capacité de leurs centres de données à partir de sources d’énergie vertes, a-t-elle précisé.

* Singapour dispose de plus de 1,4 gigawatt de capacité pour ses centres de données, qui représentent environ 7% de la consommation électrique de la cité-État, une part qui devrait passer à 12% d’ici 2030, selon l’IMDA.

* Singapour est confrontée à une concurrence acharnée dans ce secteur de la part de la Malaisie voisine , qui l’a supplantée en tant que pôle de centres de données connaissant la plus forte croissance de la région.