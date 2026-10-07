7-Octobre : le chef de la diplomatie française en Israël pour rendre hommage aux victimes

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur la place des Otages à Tel-Aviv le 7 octobre 2026, en Israël ( AFP / Jack GUEZ )

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé se trouver mercredi en Israël à l'occasion des commémorations de l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

"Je suis aujourd'hui en Israël pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre. Ce jour-là, le Hamas perpétrait le pire massacre antisémite depuis la Shoah, dans lequel 51 ressortissants français ont perdu la vie", a écrit le chef de la diplomatie sur le réseau social X.

"Nous ne les oublierons jamais. Rien n'effacera ni leurs visages, ni leurs noms", a-t-il ajouté dans son message, accompagné d'une liste de noms de victimes.

M. Barrot doit se rendre à Tel-Aviv, Be’eri, Nir Oz et Réïm, d'après un communiqué de son ministère. Il participera en particulier aux commémorations sur le site du festival Nova, où plus de 300 personnes ont été tuées.

Le ministre doit aussi échanger avec des familles de victimes, notamment françaises, de même source.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.221 personnes, selon un décompte de l'AFP. Ce jour-là, 251 personnes avaient aussi été enlevées et emmenées de force à Gaza, 44 d'entre elles étant déjà mortes.

En représailles, Israël a lancé une vaste offensive dans la bande de Gaza, qui a fait plus de 74.200 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU.

En août, Jean-Noël Barrot a jugé "insupportables et inhumains" des propos du ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir, qui a déclaré qu'Israël devrait tuer "30 ou 40" personnes "chaque nuit à Gaza".

Et début septembre, il a annoncé que la France allait "mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens occupés", comme 11 autres pays, dans un contexte d'intensification des violences commises par les colons en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967. Israël a menacé de représailles.