Singapore Airlines en discussions avec Airbus et Boeing pour une commande d'au moins 50 gros-porteurs - sources

(Actualisation commentaires, contexte et détails)

Singapore Airlines

SIAL.SI serait en pourparlers avec Airbus AIR.PA et Boeing

BA.N en vue d'acquérir au moins 50 des plus gros avions de ligne du secteur, ont indiqué à Reuters des sources du secteur.

La compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est solliciterait des offres afin de se procurer davantage de Boeing 777X de 400 places, le plus grand modèle actuel du secteur, ou pour l'Airbus A350-1000, légèrement plus petit, ont précisé les sources.

Les discussions en sont à un stade précoce mais pourraient inclure des options pour des dizaines d'autres avions, ont-elles ajouté.

SIA a déclaré qu'elle réexaminait régulièrement ses plans de renouvellement de flotte et a refusé de commenter "toute discussion confidentielle que nous pourrions ou non avoir".

Airbus AIR.PA et Boeing BA.N ont refusé de commenter. Singapore Airlines n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

La compagnie SIA a déclaré le mois dernier qu'elle continuerait à augmenter ses capacités, alors même que certains de ses concurrents réduisent leur nombre de vols en raison de la hausse des prix du pétrole.

Les discussions à Singapour pourraient également aider les constructeurs, notamment Airbus, à évaluer la demande pour des versions plus grandes d’avions qui en sont encore au stade de la conception, ont indiqué ces sources.

(Tim Hepher et Julie Zhu ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)