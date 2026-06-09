Sika ouvre un nouveau site de production en Belgique

Sika fait part du démarrage d'une nouvelle usine et d'un centre technique pour les adjuvants pour béton à Ham, en Belgique, lui permettant de renforcer sa proximité avec ses clients au Benelux, de raccourcir les distances de livraison et d'offrir un service client plus attractif ainsi qu'un support technique local complet.

En plus de l'augmentation de la capacité de production de cette usine hautement automatisée, le fabricant suisse de produits chimiques pour la construction renforcera ses compétences locales en matière de technologie, d'innovation et d'expertise dans les applications spécialisées.

Les nouveaux laboratoires à la pointe de la technologie facilitent la réalisation de tests complets sur les produits et les applications, permettant le développement rapide de solutions innovantes pour les clients du béton prêt à l'emploi et du béton préfabriqué.

La nouvelle installation de production et le centre technique favoriseront le développement d'un large portefeuille de solutions à valeur ajoutée, raccourciront les délais de mise sur le marché et permettront une production plus flexible et davantage axée sur la demande d'adjuvants pour béton.

Ces investissements soutiendront les clients dans la production de solutions en béton plus durables, offriront une capacité de réponse plus rapide et permettront des délais de livraison plus courts, ce qui aidera les clients à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de CO2.