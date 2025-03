Sika: acquisition de HPS North America information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 13:37









(CercleFinance.com) - Sika a réalisé l'acquisition de HPS North America, un fournisseur de matériaux de finition pour le bâtiment.



HPS distribue sur le marché américain les produits de la marque Schönox, fabriqués par Sika Allemagne.



'L'intégration complète de cette activité dans Sika USA créera une plate-forme solide pour une expansion ultérieure dans le segment de la finition de bâtiments et entraînera des gains d'efficacité significatifs' indique le groupe.



Les produits solutions sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau bien établi de partenaires de distribution et sont principalement utilisés dans les applications de revêtements de sol.



'La consolidation complète de cette activité sous la propriété de Sika offrira des opportunités de vente croisée passionnantes dans l'industrie des revêtements de sol et apportera des gains d'efficacité significatifs dans la logistique et la production' rajoute la direction.



' Avec l'intégration de l'activité HPS dans notre organisation américaine, nous serons en mesure d'aller de l'avant dans le développement de nos relations d'affaires et de nos réseaux de distribution dans le domaine de la finition des bâtiments' a déclaré Mike Campion, directeur régional Amériques.





