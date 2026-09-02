Signature d'un accord avec Chevron, Wright optimiste sur la production de brut

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, descend de l'avion à son arrivée à Maiquetía

par Timothy Gardner

Les accords qui doivent être signés ‌cette semaine entre plusieurs groupes pétroliers étrangers, dont les américains Chevron et GE Vernova, et les autorités de Caracas permettront de ​multiplier par plus de deux la production de brut du Venezuela, a déclaré mardi le secrétaire américain à l'Énergie.

Chris Wright est à Caracas pour une visite éclair d'une journée afin de superviser la signature mercredi d'un important contrat avec Chevron, le ​plus grand producteur de pétrole américain au Venezuela.

La production pétrolière vénézuélienne avait atteint un pic supérieur à 3 millions de barils par jour à la fin des ​années 1990, mais elle s'est ensuite effondrée en raison d'un ⁠manque d'investissements, d'une mauvaise gestion et des sanctions américaines.

Ces derniers mois, elle s'est maintenue entre 1,1 et 1,2 million ‌de barils par jour, enregistrant une légère hausse depuis la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines en janvier.

"Les investissements liés à ces accords vont considérablement accroître la production ​pétrolière, ce qui exercera une pression à ‌la baisse sur les cours du pétrole, mais le principal frein actuel aux prix ⁠de l’essence et du diesel réside dans la capacité de raffinage", a déclaré aux journalistes Chris Wright, qui est accompagné de représentants des départements d'Etat et du Trésor.

Outre Chevron, l'italien Eni, l'indien ONGC, le colombien GeoPark et l'américain GE Vernova sont signataires ⁠d'accords relatifs à des ‌projets énergétiques.

La visite de Chris Wright intervient après que le président Donald Trump a dévoilé un accord ⁠distinct permettant aux États-Unis d’obtenir un accès à long terme à un cinquième des réserves de pétrole du Venezuela, parmi ‌les plus importantes au monde.

En vertu de cet accord, la société pétrolière privée NABEP (North American Blue Energy ⁠Partners), soutenue par les États-Unis, obtiendrait un bail de 100 ans sur 17 gisements ⁠pétroliers au Venezuela, représentant quelque 65 ‌milliards de barils de réserves de pétrole.

L'accord avec NABEP, contrôlée par l'homme d'affaires vénézuélien Alejandro Betancourt, au passé controversé, a ​été conclu entre Washington et Caracas sans appel d'offres.

Un responsable américain ‌voyageant avec Chris Wright a déclaré sous le sceau de l'anonymat que bon nombre des gisements pétroliers concernés par l’accord avec la NABEP étaient, ​jusqu’à récemment, contrôlés par la Chine et la Russie. Il a également précisé que Alejandro Betancourt avait fait venir au Venezuela des plates-formes pétrolières en provenance du Texas, ce qui créera des emplois tant aux États-Unis qu’au Venezuela.

"De toute évidence, ⁠nous entretenons des relations bilatérales très solides avec la Chine et je ne pense pas que (...) cela soit une surprise pour eux", a-t-il assuré.

Interrogé mardi, lors d'un point de presse hebdomadaire, sur cette prise de contrôle, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a répondu que la coopération de la Chine avec le Venezuela était protégée par le droit international et que ses intérêts dans ce pays devaient être garantis.

(Par Timothy Gardner; Avec la participation de Lewis Jackson à Pékin. Version ​française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)