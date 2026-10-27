SIG flambe après avoir relevé sa prévision de marge et évoqué un dividende

(Zonebourse.com) - Le spécialiste de l'emballage carton aseptique a publié une mise à jour financière solide au titre du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2026, marquée par une accélération de sa rentabilité opérationnelle. A la Bourse de Zurich, son titre flambe de 11,47%, à 15,26 francs suisses.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 7,2% à taux de change constants ( 6,5% à taux de change et cours de résine constants), bénéficiant notamment d'une base de comparaison favorable sur l'exercice précédent.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité a affiché une hausse de 3% à taux de change constants ( 2,5% à change et résine constants).

Au niveau de la rentabilité, la marge d'Ebit trimestrielle a grimpé à 17,4%, contre 14,8% au troisième trimestre 2025. Sur neuf mois, l'Ebit ajusté a atteint 390,6 millions d'euros, matérialisant une marge de 16,3%, contre 14,8% un an plus tôt. Cette amélioration reflète à la fois le levier opérationnel, les mesures d'efficacité industrielle engagées en 2025 et l'instauration de surtaxes tarifaires pour compenser le renchérissement de l'aluminium, de la résine et du fret.

Le résultat net sur neuf mois ressort à 224,0 millions d'euros (contre une perte nette de 130,8 millions un an auparavant), soutenu par la fin de l'amortissement issu de l'allocation du prix d'achat d'Onex et par des gains latents sur dérivés. Le bénéfice net ajusté s'élève quant à lui à 227,6 millions d'euros ( 15,6% sur la base retraitée de 2025).

Confiante dans la résilience de son modèle, la direction a relevé sa cible de marge d'Ebit ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, désormais attendue entre 16% et 16,5% (contre une fourchette de 15,7% à 16,2% auparavant). La prévision de croissance des ventes reste inchangée entre 0% et 2% à change et résine constants.

Le groupe anticipe des investissements nets entre 6% et 8% des revenus et un taux d'imposition effectif ajusté de 26% à 28%. Par ailleurs, SIG a confirmé son intention de réintroduire le versement d'un dividende en 2027 au titre de l'exercice 2026, avec un taux de distribution visé de 30% à 50% du résultat net ajusté.

L'avis de Jefferies

La banque d'investissement américaine a qualifié ce troisième trimestre de "solide" pour SIG, avec notamment un Ebit supérieur de 12% aux attentes.

Concernant les objectifs, la croissance des ventes de 3 à 5% a été maintenue, ce qui constitue un signal positif compte tenu des anticipations du consensus, qui tablaient sur 3 à 4% par an sur 2027-2030, proche du bas de la fourchette. Concernant le relèvement de l'objectif de marge d'Ebit, bien qu'il était attendu, il est jugé encourageant.

Les analystes ont maintenu leur avis à conserver, avec une cible de cours de 16,50 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 21%.

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