Sienna IM : "le FMI redoute une chute de la croissance à 2% en cas d'extension du conflit au Moyen-Orient"

(Zonebourse.com) - Pour Loïc Bécue, gérant gestion diversifiée et allocation d'actifs, listed assets pour Sienna IM, "les nouvelles prévisions économiques du FMI s'inscrivent dans un contexte de choc géopolitique majeur avec la guerre au Moyen-Orient". "Le conflit vient fragiliser la reprise mondiale qui se dessinait en début d'année. Ce choc affecte la demande, la confiance des entreprises, les chaînes d'approvisionnement et les prix", indique t-il.

Dans le scénario central du FMI, fondé sur l'hypothèse d'une crise limitée et temporaire, la croissance mondiale ralentirait à 3,1% (-0,2%) en 2026, puis à 3,2 % (inchangée) l'an prochain, soit un rythme inférieur à celui de ces dernières années. Ce ralentissement s'accompagnerait d'un rebond temporaire de l'inflation mondiale à 4,4 %. L'onde de choc passerait principalement par les prix des matières premières, notamment énergétiques, le durcissement des conditions financières, et la remontée des anticipations d'inflation.

"Mais le FMI souligne qu'une prolongation ou une extension du conflit pourrait entraîner une véritable crise énergétique, avec des scénarios où la croissance mondiale tomberait à 2 % en 2026", observe Loïc Bécue.

A ces risques géopolitiques s'ajouteraient d'autres facteurs potentiellement déstabilisants : fragmentation du commerce mondial, tensions commerciales, déception sur les gains de productivité liés à l'intelligence artificielle ou encore correction des marchés financiers. Jusqu'à présent, les Bourses ont absorbé le choc de manière relativement ordonnée, mais des signes de tension apparaissent.

"Donald Trump a prolongé de manière indéfinie et unilatérale le cessez-le-feu avec l'Iran. Si cela amoindrit l'hypothèse d'un risque d'escalade, le peu de visibilité quant à un nouveau cycle de négociations n'est pas une bonne nouvelle. Malgré tout, la place a salué positivement cette désescalade du conflit provoquant un rebond des marchés actions", explique ensuite Loïc Bécue.

Sienna IM privilégie le scénario d'une perturbation limitée

Les prochains développements pourraient modifier sensiblement la nature et l'ampleur du conflit, et donc la trajectoire des marchés financiers. Le scénario du pire, celui d'une fin du "cessez-le-feu", inscrirait le conflit dans la durée, ce qui accentuerait l'aversion pour le risque des investisseurs. En effet, un choc énergétique prolongé agit comme une taxe sur la demande et détériore les marges des entreprises.

"A ce stade, nous n'optons toujours pas pour un scénario central de 'choc durable' mais pour celui d'une 'perturbation limitée et d'une guerre courte dans sa durée', le blocage du détroit d'Ormuz touchant trop d'acteurs clés pour s'éterniser. Sur les marchés, les indices actions mondiaux ont peu ou prou récupéré la totalité de leur baisse, et même dépassent leurs niveaux d'avant le conflit", note le gérant de Sienna IM.

"Le S&P 500 gagne plus de 9% sur le mois, le Nasdaq environ 14% et l'indice Euro Stoxx 50 plus de 5%. Dans ces conditions, nous réduisons le risque dans nos fonds tout en gardant à l'esprit que le ralentissement de l'activité pèsera progressivement sur la croissance des entreprises et donc sur leurs bénéfices. Nous passons tactiquement de surpondérer à neutres sur les actions après le rally récent", détaille t-il

"Ainsi, nous prenons nos profits sur notre surpondération en actions européennes achetées sur leurs points bas de mars dernier. Au chapitre des matières premières, l'ampleur du mouvement est spectaculaire sur le pétrole : le baril de Brent a bondi de plus de 60%. Cette envolée reflète l'ampleur du choc d'offre provoqué par la quasi paralysie du détroit d'Ormuz. Nous estimons qu'une hausse durable des prix du pétrole est improbable en raison des nombreuses sources pouvant compenser la contraction de l'offre, notamment l'augmentation des capacités de l'OPEP dans le courant du mois de mai.

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