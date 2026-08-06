Siemens toujours dynamique au troisième trimestre, porté par des commandes records

( AFP / MICHAELA STACHE )

Le géant industriel allemand Siemens a enregistré une hausse de son bénéfice net au troisième trimestre, au-delà des attentes, porté par un volume record de commandes toujours robustes grâce à l'essor de l’intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice net a grimpé de 15% sur un an, à 2,6 milliards d'euros, selon un communiqué de résultats publié jeudi. Les analystes sondés par FactSet tablaient eux sur un recul à 2,0 milliards d'euros.

Le groupe basé à Munich a surtout atteint un record de prise de commandes en un trimestre, à 27,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 14% sur un an à données comparables.

Il est principalement dû à l'essor dans la branche d'infrastructures connectées, où les commandes ont bondi de 42% auprès de clients exploitant des centres de données aux États-Unis et en Europe.

L'essor de ces usines de l'IA profite particulièrement au conglomérat, qui fabrique des trains, des logiciels ou encore des technologies médicales mais se recentre de plus en plus sur le numérique.

"Notre leadership technologique, notre focalisation sur l'intelligence artificielle industrielle et notre forte présence sur des marchés porteurs soutiennent notre croissance rentable", a souligné le président du directoire Roland Busch dans le communiqué.

Siemens a donc relevé ses objectifs pour la branche d'infrastructure connectées, anticipant une croissance de ses revenus de 10% à 11%, contre 8% à 10% précédemment.

Cette division a logiquement dopé le chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre, en hausse de 8%, à 20,8 milliards d'euros.

Quant aux branches "industries du numérique" et mobilité, elles ont aussi réalisé de bonne performances.

Tout comme sa division de technologies médicales, la première en terme de revenus, mais dont le conglomérat veut se séparer car moins alignée avec sa mue numérique.

Le groupe indique dans le communiqué avoir "clarifié avec les autorités fiscales les principaux sujets fiscaux" pour poursuivre la scission prévue en 2027.