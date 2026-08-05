Siemens Energy dépasse les prévisions du troisième trimestre grâce à l'essor des centres de données dédiés à l'IA et à la demande au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur la demande de turbines à gaz aux paragraphes 4 à 6)

Le chiffre d'affaires, les marges et les commandes de Siemens Energy ont atteint un niveau record au troisième trimestre, a annoncé mercredi le groupe, porté par l'expansion des centres de données dédiés à l'IA aux États-Unis et des centrales électriques au Moyen-Orient, qui ont stimulé la demande pour ses turbines à gaz.

Sa division Siemens Gamesa, en difficulté et qui a longtemps été un boulet pour le groupe allemand, a enregistré son premier bénéfice d'exploitation trimestriel en près de quatre ans, a déclaré Siemens Energy ENR1n.DE , invoquant des réductions de coûts et une meilleure utilisation des capacités.

“Le fait que notre activité éolienne soit redevenue rentable en un trimestre pour la première fois depuis 2022 est une formidable réussite de la part de cette équipe”, a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy, dans un communiqué.

À l’instar de son concurrent américain GE Vernova GEV.N , Siemens Energy a vu le cours de son action multiplié par près de sept au cours des deux dernières années, grâce à la forte hausse de la demande pour ses turbines à gaz et ses équipements de réseau qui contribuent à alimenter les centres de données indispensables à la technologie de l’IA.

De plus, la guerre en Iran a stimulé la demande en équipements électriques auprès des gouvernements du Moyen-Orient, soucieux de garantir leur approvisionnement en électricité alors que le conflit met à nu la vulnérabilité des infrastructures énergétiques.

GE Vernova, le concurrent le plus proche de Siemens Energy en termes de produits, a également cité le mois dernier la hausse des commandes liées aux centres de données comme principal moteur de ses résultats trimestriels, tout en précisant qu’elle avait subi des pertes dans son activité éolienne. (1 dollar = 0,8680 euro)