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Chine-Ralentissement de l'activité des services à un plus bas depuis 2024-enquête privée
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 07:44
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PHOTO D'ARCHIVE : Vue prise par un drone montrant des véhicules électriques (VE) destinés à l'exportation et des conteneurs dans un port de Shanghai

PHOTO D'ARCHIVE : Vue prise par un drone montrant des véhicules électriques (VE) destinés à l'exportation et des conteneurs dans un port de Shanghai

L'activité du secteur ​des services en Chine a progressé en juillet ​à son rythme le plus ​faible depuis ⁠septembre 2024, en raison ‌notamment d'une croissance au ralenti des nouvelles ​commandes, ‌montre une enquête ⁠privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par ⁠RatingDog/S&P ‌Global s'est établi le ⁠mois dernier ‌à 50,4 contre ⁠54,1 en juin, restant ⁠toutefois au-dessus ‌du seuil de 50 ​qui ‌sépare contraction et expansion de l'activité.

Un rapport ​officiel publié au préalable indique ⁠que l'activité dans le secteur s'est contractée en juillet.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française ​Jean Terzian)

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