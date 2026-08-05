Salon de l'énergie LNG 2023 à Vancouver

Siemens Energy a ‌annoncé mercredi que son chiffre d'affaires, ses marges et ​ses commandes ont atteint un niveau record au troisième trimestre, portés par l'expansion des centres de données dédiés à l'intelligence ​artificielle (IA) aux États-Unis et des centrales électriques au Moyen-Orient, qui ont stimulé ​la demande pour ses turbines à ⁠gaz.

Sa division Siemens Gamesa, qui a longtemps été en ‌difficulté, a enregistré son premier bénéfice d'exploitation trimestriel en près de quatre ans, selon la société, ​citant des réductions ‌de coûts et une meilleure utilisation des ⁠capacités.

"Le fait que notre activité éolienne soit redevenue rentable en un trimestre pour la première fois depuis 2022 est une ⁠formidable réussite ‌de la part de cette équipe", a déclaré ⁠Christian Bruch, président du directoire de Siemens Energy, dans ‌un communiqué.

À l’instar de son concurrent américain GE ⁠Vernova, Siemens Energy a vu le cours de ⁠son action multiplié ‌par près de sept au cours des deux dernières années, ​grâce à la forte ‌hausse de la demande pour ses turbines à gaz et ses équipements de ​réseau qui alimentent les centres de données indispensables à la technologie de l’IA.

De plus, la guerre en ⁠Iran a stimulé le besoin en équipements électriques auprès des gouvernements du Moyen-Orient, soucieux de garantir leur approvisionnement en électricité alors que le conflit met à nu la vulnérabilité des infrastructures énergétiques.

(Rédigé par Christoph Steitz; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)