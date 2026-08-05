Siemens Energy dépasse les attentes au T3 avec les centres de données

(Actualisé avec détails §4 perspectives §5, cours en avant-Bourse §8)

Siemens Energy ENR1n.DE a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires, ses marges et ses commandes ont atteint un niveau record au troisième trimestre, portés par l'expansion des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis et des centrales électriques au Moyen-Orient, qui ont stimulé la demande pour ses turbines à gaz.

Sa division Siemens Gamesa, qui a longtemps été en difficulté, a enregistré son premier bénéfice d'exploitation trimestriel en près de quatre ans, selon la société, citant des réductions de coûts et une meilleure utilisation des capacités.

"Le fait que notre activité éolienne soit redevenue rentable en un trimestre pour la première fois depuis 2022 est une formidable réussite de la part de cette équipe", a déclaré Christian Bruch, président du directoire de Siemens Energy, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 18,5% pour atteindre 11,45 milliards d'euros, dépassant ainsi les prévisions de 11,22 milliards d'euros. Le résultat avant éléments exceptionnels a plus que triplé pour s'établir à 1,62 milliard d'euros, dépassant également les estimations de 1,38 milliard d'euros.

Siemens Energy a par ailleurs déclaré prévoir désormais d'atteindre la fourchette haute de son objectif de marge de 10 à 12% en 2026.

À l’instar de son concurrent américain GE Vernova GEV.N , Siemens Energy a vu le cours de son action multiplié par près de sept au cours des deux dernières années, grâce à la forte hausse de la demande pour ses turbines à gaz et ses équipements de réseau qui alimentent les centres de données indispensables à la technologie de l’IA.

De plus, la guerre en Iran a stimulé le besoin en équipements électriques auprès des gouvernements du Moyen-Orient, soucieux de garantir leur approvisionnement en électricité alors que le conflit met à nu la vulnérabilité des infrastructures énergétiques.

L'action de la société listée à Francfort progressait de 3% avant-Bourse.

(Rédigé par Christoph Steitz; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)