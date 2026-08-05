Siemens Energy affiche des résultats records grâce à l'essor des centres de données dédiés à l'IA et à la demande au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 11,45 milliards d'euros, dépassant les prévisions

* Le résultat avant éléments exceptionnels a plus que triplé pour atteindre 1,62 milliard d'euros

* Siemens Gamesa enregistre son premier bénéfice trimestriel depuis près de quatre ans

* Le cours de l'action à Francfort progresse de 3%

(Ajout de la réaction du marché au paragraphe 5) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

Siemens Energy

ENR1n.DE a affiché mercredi un chiffre d'affaires, des marges et un carnet de commandes records pour le troisième trimestre, portés par l'expansion des centres de données d'intelligence artificielle aux États-Unis et des centrales électriques au Moyen-Orient, qui ont stimulé la demande pour ses turbines à gaz. À l’instar de son concurrent américain GE Vernova GEV.N , Siemens Energy a vu le cours de son action multiplié par près de sept au cours des deux dernières années, grâce à la forte hausse de la demande pour ses turbines à gaz et ses équipements de réseau qui alimentent les centres de données nécessaires à l’IA.

Sa division Siemens Gamesa, en difficulté et qui a longtemps été un boulet pour le groupe allemand, a également enregistré son premier bénéfice d’exploitation trimestriel en près de quatre ans, a indiqué Siemens Energy, invoquant des réductions de coûts et une meilleure utilisation des capacités.

“Le fait que notre activité éolienne soit redevenue rentable en un trimestre pour la première fois depuis 2022 est une formidable réussite de cette équipe”, a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy, dans un communiqué.

Cotée à la Bourse deFrancfort , la société ENR1n.F , qui fabrique aussi bien des turbines à gaz et éoliennes que des composants de réseau et des électrolyseurs, a vu son cours progresser de 3% à 06h00 GMT.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 18,5% pour atteindre 11,45 milliards d’euros (13,20 milliards de dollars), dépassant ainsi les prévisions de 11,22 milliards d’euros établies par l’entreprise. Le résultat avant éléments exceptionnels a plus que triplé pour s’établir à 1,62 milliard d’euros, dépassant également l’estimation de 1,38 milliard d’euros issue du sondage.

Siemens Energy prévoit désormais d’atteindre la fourchette haute de son objectif de marge de 10 à 12% en 2026. Outre l’expansion des centres de données, la guerre en Iran a stimulé la demande d’équipements électriques auprès des gouvernements du Moyen-Orient, soucieux de garantir leur approvisionnement en électricité alors que le conflit met à nu la vulnérabilité des infrastructures énergétiques. GE Vernova, le concurrent le plus proche de Siemens Energy en termes de produits, a également cité le mois dernier l'augmentation des commandes liées aux centres de données comme principal moteur de ses résultats trimestriels, tout en précisant qu'il avait subi des pertes dans son activité éolienne.

(1 dollar = 0,8672 euro)