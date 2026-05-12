Siemens Energy a entamé une procédure visant à obtenir le remboursement des droits de douane américains

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Siemens Energy ENR1n.DE a entamé une procédure de demande de remboursement des droits de douane américains, a déclaré mardi son directeur général, Christian Bruch, précisant que, bien que le groupe ait versé un montant de quelques centaines de millions d'euros, il n'avait pas pris en compte ces remboursements dans ses prévisions.

M. Bruch a précisé que la plupart des coûts liés aux droits de douane américains avaient été pris en charge par les clients de Siemens Energy, ajoutant que la tâche actuelle consistait à déterminer clairement quels paiements étaient éligibles à un remboursement.