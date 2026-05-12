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"Satan II" : la Russie annonce un tir réussi de son missile intercontinental Sarmat
information fournie par Boursorama avec Media Services 12/05/2026 à 18:56

La mise en service de ce missile avait d'abord été annoncée pour 2022, l'année du déclenchement de l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine.

Vladimir Poutine, à Moscou, le 12 mai 2026 (agence d'Etat) ( POOL / MIKHAIL METZEL )

Vladimir Poutine, à Moscou, le 12 mai 2026 (agence d'Etat) ( POOL / MIKHAIL METZEL )

La Russie a annoncé mardi 12 mai avoir testé avec succès un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) et précisé qu'il serait "opérationnel pour le combat" dès la fin de cette année, quelques mois après l'expiration du traité New Start qui ne lie plus Moscou et Washington sur le désarmement nucléaire.

Après plusieurs échecs

"C'est le système de missiles le plus puissant du monde", a affirmé le président russe Vladimir Poutine après avoir reçu un rapport faisant état d'un tir réussi du missile Sarmat, qui peut, selon lui, avoir une portée de plus de 35.000 km. "La puissance totale de l'ogive livrée est plus de quatre fois supérieure à celle de n'importe lequel des (engins) analogues occidentaux existants les plus puissants", a-t-il vanté, affirmant que "le Sarmat sera opérationnel pour le combat" d'ici la fin de l'année 2026. Le programme avait subi plusieurs revers, dont un dernier échec en vol fin 2025.

Le traité New Start, le dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire liant Russes et Américains, a expiré en février dernier. Signé en 2010 par la Russie et les Etats-Unis, il limitait le nombre des lanceurs et des ogives nucléaires stratégiques déployés.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait assuré peu après l'expiration du traité que Moscou continuerait d'observer les limites imposées à son arsenal nucléaire, à condition que les Etats-Unis fassent de même.

Guerre en Ukraine

1 commentaire

  • 19:30

    Satan II expérimenté par Satan premier qui est attendu de pied ferme par grand satan.

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