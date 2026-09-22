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Sidetrade affiche des prises de commandes records au premier semestre
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 17:55
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Le spécialiste des logiciels de gestion du cycle Order-to-Cash (O2C) propulsés par l'intelligence artificielle a dévoilé aujourd'hui des résultats financiers semestriels marqués par une accélération commerciale nette et un nouveau seuil de rentabilité.

Au cours du premier semestre 2026, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 34,8 millions d'euros, en hausse de 21% à taux de change constant ( 19% en données publiées). Les revenus d'abonnements récurrents, qui constituent désormais 90% de l'activité globale, ont progressé de 26% ( 23% en données publiées) pour atteindre 31,3 millions d'euros.

Les prises de commandes ont atteint un niveau historique : les nouveaux abonnements annuels récurrents (ARR) ont bondi de 112% à 5,16 millions d'euros, dépassant de 20% le montant total signé sur l'ensemble de l'exercice 2025. La valeur totale des contrats (TCV) enregistre une hausse de 194% à 18,71 millions d'euros.

Cette performance s'explique par deux leviers majeurs : l'adoption rapide des produits IA native et l'expansion internationale. Plus de 71% du chiffre d'affaires est désormais réalisé hors de France. L'Amérique du Nord s'affirme comme le premier marché du groupe en abonnements (27% des revenus) et concentre 44% des nouvelles commandes semestrielles.

Sidetrade a affiché un Ebit de 5,7 millions d'euros, en hausse de 22% ( 33% à périmètre comparable, hors ezyCollect). La marge opérationnelle ressort ainsi à 16,2% (et 20,7% à périmètre constant, contre 15,7% au premier semestre 2025), soutenue par des gisements d'efficacité interne et une réduction des dépenses opérationnelles de 1 million d'euros.

Le résultat net grimpe de 15% à 4,7 millions d'euros. Côté trésorerie, la génération de flux d'exploitation ressort à 9,1 millions d'euros, permettant au groupe d'afficher une trésorerie brute de 19,9 millions d'euros au 30 juin 2026. La direction anticipe une montée en puissance progressive de la contribution du rebond commercial sur le chiffre d'affaires à partir du quatrième trimestre 2026.

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