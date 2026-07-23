Shutterstock suspend son dividende afin de réduire sa dette

Le distributeur de photos a annoncé mercredi la suspension de son dividende trimestriel en numéraire, une décision qui s'inscrit dans une révision de sa stratégie d'allocation du capital.

Le groupe entend utiliser les fonds ainsi dégagés pour accélérer son désendettement, réduire ses charges d'intérêts et renforcer sa flexibilité financière, dans le but de soutenir la création de valeur à long terme.

Cette annonce intervient alors que l'entreprise traverse une période de transition. Après le départ de son directeur général, Paul Hennessy, Shutterstock a indiqué que son directeur de la comptabilité, Steven Ciardiello, quitterait également ses fonctions le 28 août. Le directeur financier, Rik Powell, assure désormais la direction générale par intérim, tout en conservant ses responsabilités de CFO.

Le groupe, dont le titre plonge de plus de 60% depuis le début de l'année, doit également composer avec l'abandon de son projet de fusion avec Getty Images, auquel les autorités britanniques de la concurrence avaient opposé des conditions jugées trop contraignantes, notamment la cession de l'activité éditoriale de Shutterstock.