SHOWROOMPRIVE : SHOWROOMPRIVÉ ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT DE SON ACTIVITÉ VOYAGE ET LOISIRS AVEC LA NOMINATION DE CLAIRE MARTIN À SA DIRECTION

La Plaine Saint Denis, France, le 2 novembre 2026, 17h45 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle annonce la nomination de Claire Martin à la Direction de son activité Voyage & Loisirs, l'un de ses relais de croissance stratégiques.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du tourisme, elle a pour mission d'accélérer le développement de cette activité, de renforcer son attractivité commerciale et d'accompagner ses ambitions de diversification et de développement international.

Claire Martin a rejoint le Comité de Direction du Groupe en juin 2026. Sa nomination s'inscrit dans la volonté de Showroomprivé de renforcer ses équipes dirigeantes et de s'appuyer sur des expertises sectorielles reconnues pour accompagner sa transformation et accélérer son développement.

Le pôle Voyage & Loisirs constitue un axe stratégique de diversification et de croissance pour Showroomprivé. Le Groupe entend capitaliser sur la puissance de sa communauté de membres, la qualité de ses partenariats et son savoir-faire dans la distribution d'offres attractives.

Une expertise reconnue dans l'industrie du voyage

Forte de plus de 20 ans d'expérience, Claire Martin a développé une expertise couvrant les achats, le développement commercial, le marketing, l'acquisition et la fidélisation clients. Au cours de sa carrière, elle a notamment exercé des responsabilités au sein de Karavel Promovacances, du Groupe Transat, de Veepee Voyages et de Carrefour Voyages.

Depuis 2018, elle contribuait au développement du pôle Voyage du Groupe Figaro, réunissant notamment Les Maisons du Voyage et Marco Vasco, où elle a successivement piloté le développement, puis le marketing et la communication.

Une nouvelle dynamique pour Voyage & Loisirs

Depuis son arrivée, l'activité Voyage & Loisirs enregistre un regain de croissance, porté notamment par la progression du volume d'affaires, l'amélioration du taux de conversion et l'augmentation de la dépense moyenne par voyageur. Cette dynamique encourageante, dans un environnement de marché exigeant, confirme le potentiel de l'activité et l'engagement des équipes dans la mise en œuvre de la feuille de route du Groupe.

La feuille de route de l'activité s'articule autour de trois priorités :

Renforcer la qualité, la diversité et l'attractivité des offres pour mieux répondre aux attentes des membres.

pour mieux répondre aux attentes des membres. Accélérer le développement commercial et international en consolidant les partenariats et en créant de nouvelles opportunités de croissance.

en consolidant les partenariats et en créant de nouvelles opportunités de croissance. Améliorer durablement la performance en plaçant l'expérience client, la conversion et l'efficacité commerciale au cœur des priorités.

David Dayan, Président-directeur général et fondateur du Groupe Showroomprivé, déclare :

« Le Voyage & Loisirs est une activité stratégique pour Showroomprivé et dispose d'un potentiel de développement important. Nous avons l'ambition d'en faire un relais de croissance toujours plus significatif pour le Groupe.

L'arrivée de Claire Martin, avec son expérience, sa connaissance du secteur et sa culture de la performance commerciale, constitue un véritable atout pour accélérer cette ambition. Sa nomination illustre notre volonté de renforcer notre organisation autour de dirigeants expérimentés, capables de développer nos activités et d'améliorer durablement leur performance.

Les premiers résultats encourageants observés dans le Voyage nous confortent dans cette direction. Notre objectif est désormais de transformer cette dynamique en une croissance solide et durable. »

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé NewCap Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net Communication financière

Thomas Grojean Anthony Alfont

Relations. presse@showroomprive.net Relations médias financiers

Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau

showroomprive@newcap.eu