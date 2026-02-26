SHOWROOMPRIVE : RÉSULTAT DU 1ER SEMESTRE 2025

RECUL DES MÉTIERS HISTORIQUES, ATTÉNUÉ PAR LA BONNE PERFORMANCE DES RELAIS DE CROISSANCE

Showroomprivé enregistre un volume d'affaires [1] de 440 M€ (-11,9% vs. 2024) sur les six premiers mois de l'année 2025 et un recul de son chiffre d'affaires à 276 M€ (-13,4%), impacté principalement par la baisse de l'activité sur les métiers historiques en France (-14,3%)

Bonne performance des relais de croissance vs. 2024 : forte hausse des ventes sur la Marketplace, progression soutenue de l'activité de The Bradery et léger recul des ventes sur Voyages et Loisirs ainsi qu'à l'international

EBITDA négatif à -18,2 M€, impacté par le retrait des ventes

Trésorerie de 46 M€ au 30 juin 2025

La Plaine Saint Denis, le 26 février 2026, 18h00 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, publie ses résultats du premier semestre 2025, clos le 30 juin 2025, arrêtés par le Conseil d'administration du 22 février 2026. Il est rappelé que la présente publication fait suite à celle des résultats 2024 du Groupe intervenue le 23 janvier 2026.

Les résultats du premier semestre 2025 incluent The Bradery, dont la cession de la participation détenue par la Société a eu lieu le 19 décembre 2025.

ACTIVITÉ

Les données sur l'activité et le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 ont été publiées lors du communiqué du 31 juillet 2025. Elles sont rappelées ci-après.

Détails du chiffre d'affaires

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 Variation 25/24 (%) Volume d'affaires (GMV) 498,8 439,7 -11,9% CA Internet France 246,3 211,1 -14,3% CA Internet International 67,0 58,7 -12,4% Chiffre d'affaires Internet Total 313,3 269,8 -13,9% Autres revenus 4,8 5,8 19,8% Chiffre d'affaires net 318,1 275,6 -13,4%

Showroomprivé a réalisé au 1 er semestre de son exercice 2025 un volume d'affaires (GMV) de 439,7 M€, en repli de -11,9% en comparaison du 1 er semestre 2024. Le chiffre d'affaires ressort lui aussi en retrait de -13,4% à 275,6 M€ dans un contexte de contraction de la consommation des ménages en début d'année [2] et de baisse d'audience des sites de ventes événementielles [3] .

Sur les métiers historiques , le Groupe a globalement pâti de cet environnement détérioré impactant son volume d'affaires (GMV) :

Le pôle Mode , avec un recul de -21,0% de sa GMV, est le plus impacté notamment dans le secteur du prêt-à-porter femme -36% et des bijoux -32%. Afin de faire face à cette situation, le Groupe a entrepris de renforcer et renouveler ses équipes commerciales.

, avec un recul de -21,0% de sa GMV, est le plus impacté notamment dans le secteur du prêt-à-porter femme -36% et des bijoux -32%. Afin de faire face à cette situation, le Groupe a entrepris de renforcer et renouveler ses équipes commerciales. Le pôle Maison est également impacté affichant une baisse de -15,2% ; les segments high-tech et brico-jardin sont ceux qui subissent les plus fortes baisses d'activité.

est également impacté affichant une baisse de -15,2% ; les segments high-tech et brico-jardin sont ceux qui subissent les plus fortes baisses d'activité. Avec -5,7% sur la période, le pôle Beauté enregistre également un recul d'activité, mais Beauté Privée a mis en place des actions pour augmenter le panier moyen et le nombre d'articles par commande.

SRP Services poursuit la croissance retrouvée au dernier trimestre 2024 avec le passage du trade marketing [4] au retail media et une commercialisation intensifiée des espaces media disponibles.

Beauté Privée, qui va concentrer l'essentiel de l'offre du Groupe sur la verticale Beauté, a poursuivi sa refonte avec la migration vers Shopify prévue en juillet. Sur l'ensemble du premier semestre 2025 l'activité est en repli contenu, notamment grâce au 2 ème trimestre ayant bénéficié d'une offre plus riche et d'une animation commerciale soutenue qui se poursuivront dans les prochains mois.

Sur ses relais de croissance , le groupe affiche globalement une bonne performance.

La Marketplace (GMV + 33,7%) a accéléré sa croissance en cumulant plusieurs actions générant un impact positif à la fois sur le volume d'activité et sur la marge. L'ouverture de son activité en Belgique, au Portugal et en Espagne fin 2024 a ainsi contribué à hauteur de 27% à sa croissance. L'arrivée de nouveaux comptes ainsi que le transfert d'autres historiquement présentés en ventes événementielles sont en ligne avec la stratégie de développement du dropshipping [5] .

The Bradery continue d'afficher une forte croissance (GMV +15,4%), soutenue par des marques premium et attractives.

L'activité Voyages & Loisirs (GMV -13,3%) est quant à elle pénalisée par la baisse du trafic observé sur le site ainsi qu'une diminution de l'offre proposée par certains acteurs majeurs du secteur.

Le chiffre d'affaires réalisé à l'international est pour la première fois en baisse de -12,4% en raison de la faiblesse de l'offre Mode et Maison sur la période.

Concernant The Bradery (dont la cession de la participation détenue par la Société a été réalisée le 19 décembre 2025) sa contribution au total consolidé du groupe au premier semestre 2025 est de :

GMV de 51,3 M€ soit + 17,8%,

CA net de 35,6 M€ soit +18,7%

Sans la contribution de The Bradery, le chiffre d'affaires net consolidé du Groupe au premier semestre 2025 atteindrait 240 M€.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

S1 2024 S1 2025 Var 25/24 en % Volume d'affaires (GMV) (M€) 498,8 439,7 -11,9% Nouveaux acheteurs* (en millions) 0,5 0,4 -11,4% Acheteurs** (en millions) 2,3 2,1 -8,6% dont acheteurs fidèles*** 1,9 1,6 -14,2% En % du nombre d'acheteurs total 79% 75% Nombre de commandes (en millions) 6,0 4,8 -20,5% GMV par acheteur (€) 212,8 205,3 -3,5% Nbre de commandes par acheteur 2,6 2,2 -13,0% Taille du panier moyen (€) 83,2 92,2 10,9%

* L'ensemble des acheteurs ayant effectué au moins un achat sur les plates-formes du Groupe depuis son lancement

** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année

*** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année et au moins une commande lors des années précédentes

En dépit de la baisse des investissements et d'une offre Mode plus faible sur la période, Showroomprivé a su attirer 446 000 nouveaux primo-acheteurs sur le semestre. Le taux d'acheteurs fidèles baisse quant à lui de quelques points à 75%. Le nombre de commandes fléchit de -20,5% mais cette évolution est partiellement compensée par une augmentation du panier moyen (+10,9%).

The Bradery affiche sur le premier semestre 2025 vs. 2024 :

une croissance du nombre de commandes de +18% à 419.000,

accompagné d'une diminution du panier moyen de -0,5% à 122 €.

DES RÉSULTATS TRADUISANT LA BAISSE DES VOLUMES ET LES INVESTISSEMENTS DE DÉVELOPPEMENT

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 Variation Chiffre d'affaires net 318,1 275,6 -13,4% Coût des ventes -196,1 -180,7 -7,8% Marge brute 121,9 94,8 -22,23% Marge brute en % du CA 38,3% 34,4% -3,9pt Marketing 1 -14,2 -12,0 -15,7% en % du CA 4,5% 4,4% -0,1pt Logistique -74,9 -69,1 -7,7% en % du CA 23,6% 25,1% +1,5pt Frais généraux et administratifs -39,7 -39,8 0,2% en % du CA 12,49% 14,4% +2,0pt Total des charges opérationnelles -128,9 -120,9 -6,2% en % du chiffre d'affaires 40,5% 43,9% +3,4pt Résultat opérationnel courant -6,9 -26,1 n.a. EBITDA * 1,6 -18,2 n.a.

* La contribution de The Bradery à l'EBITDA Groupe du 1 er semestre 2025 s'élève à +2,3 M€

Sur le premier semestre 2025, la marge brute s'établit à 94,8 millions d'euros en recul de 27 millions d'euros par rapport à la même période de 2024. Elle ressort à 34,4% du chiffre d'affaires contre 38,3% au premier semestre 2024, reflétant la poursuite de l'évolution du mix de ventes (montée en puissance du segment Voyages & Loisirs ainsi que de la Marketplace dont seule la marge est comptabilisée dans le chiffre d'affaires). Elle intègre également un impact de l'ordre de -1 point lié à des cessions importantes de vieux stocks au cours du 2 ème trimestre, qui ont été réalisées avec une marge moindre que celle des ventes de produits récents.

Les charges opérationnelles ressortent à hauteur de 43,9% du chiffre d'affaires contre 40,5% au premier semestre 2024, une hausse limitée dans un contexte de forte baisse de l'activité . L'évolution des coûts est ainsi répartie de la manière suivante :

Stabilité des dépenses marketing à 4,4% du chiffre d'affaires découlant d'un pilotage strict des dépenses dans un contexte de décroissance de l'activité ;

découlant d'un pilotage strict des dépenses dans un contexte de décroissance de l'activité ; Baisse des dépenses logistiques en montant mais hausse en pourcentage à 25,1% du chiffre d'affaires, reflétant la baisse de l'activité et les coûts générés par le démarrage du site logistique de Saint Witz ;

reflétant la baisse de l'activité et les coûts générés par le démarrage du site logistique de Saint Witz Stabilité des frais généraux et administratifs en valeur mais progression à 14,4% du chiffre d'affaires sur la période , contre 12,5% au premier semestre 2024.

Prenant en compte ces éléments, l'EBITDA ressort à -18,2 millions d'euros contre 1,6 million d'euros au premier semestre 2024 traduisant l'impact de la baisse de l'activité et les efforts de transformation logistique.

Présentation simplifiée du compte de résultat, du résultat opérationnel courant au résultat net

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 Variation Résultat opérationnel courant -6,9 -26,1 n.s. Autres produits et charges opérationnels -7,4 -3,4 n.s. Résultat opérationnel -14,4 -29,5 n.s. Frais financiers nets -1,1 -0,9 n.s. Autres produits et charges financiers -4,3 0,6 n.s. Résultat avant impôt -19,7 -29,8 n.s. Impôts sur les bénéfices -0,9 -0,5 n.s. Résultat net -20,7 -30,3 n.s.

Les autres produits et charges opérationnels de 3,4 millions d'euros à hauteur sont composés de 2,2 millions d'euros de dépenses de conseil non récurrentes.

Les frais financiers nets ressortent à -0,9 million d'euros, globalement stables par rapport au premier semestre 2024. Les autres produits et charges financières ressortent à +0,6 million d'euros. Le Résultat avant impôt s'établit à -29,8 millions d'euros sur la période.

Le Groupe constate par ailleurs une charge d'impôt de 0,5 million d'euros.

En conséquence, le résultat net du Groupe ressort à -30,3 millions d'euros au premier semestre 2025.

TRÉSORERIE

Au 30 juin 2025, le Groupe disposait d'une trésorerie consolidée disponible [6] de 45,7 millions d'euros.

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 [7] Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -8,9 -13,9 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -7,9 -4,2 Flux de trésorerie liés aux activités de financement -2,9 17,7 Variation nette de la trésorerie -19,7 -0,4 Trésorerie d'ouverture 70,6 46,0 Variation de la trésorerie -19,7 -0,4 Trésorerie de clôture 50,9 45,7

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -13,9 millions d'euros au premier semestre 2025 contre -8,9 millions d'euros sur la même période en 2024, impactés par le recul de l'activité, le redimensionnement des achats de manière à ne pas alourdir les stocks, et les cessions importantes de stocks anciens.

Les flux liés aux investissements s'élèvent à -4,2 millions d'euros sur la période, en nette diminution par rapport au premier semestre 2024, traduisant un retour à des investissements plus normatifs après les investissements logistiques structurants du Groupe dans un nouvel entrepôt en 2024.

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à 17,7 millions d'euros, contre -2,9 millions d'euros au premier semestre 2024, comprenant 20 millions d'euros de tirage sur la ligne de RCF.

PERSPECTIVES

Après un 1 er semestre moins dynamique qu'attendu, le Groupe n'a pas constaté de reprise au cours du second semestre 2025.

Face à cette situation, Showroomprivé a accéléré sa revue stratégique afin d'implémenter en 2026 un nouveau plan s'inscrivant dans la continuité du plan ACE mais avec l'objectif d'en approfondir très significativement les effets à horizon 2026.

En parallèle, les équipes restent particulièrement vigilantes sur le contrôle des coûts, et en particulier la poursuite d'une politique dynamique d'optimisation des stocks, tout en capitalisant sur la rationalisation de la logistique qui devrait générer 5 millions d'euros d'économies en année pleine.

PRochaines informations

Résultat de l'année 2025 le 25 mars 2026

[1] Le volume d'affaires (« GMV »), ou « ventes », représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus

[2] Source : Insee Informations Rapides · 28 mai 2025

[3] Baisse de -5% sur le S1 2025 selon le cabinet d'études Fox Intelligence d'après un échantillon constitué des principaux sites de ventes évènementielles : Showroomprivé, Veepee, Privé by Zalando, BazarChic, Private Sport Shop, BrandAlley, Bricoprivé, West Wing et Beauté Privée

[4] : Le trade marketing désigne l'ensemble des actions mises en place par Showroomprivé et sa marque partenaire afin d'optimiser les ventes sur le site grâce à une meilleure mise en avant des produits.

[5] Livraison directe du fournisseur

[6] La « trésorerie consolidée disponible » correspond à l'agrégat tel que reflété dans les comptes IFRS (incluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie)