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Showroomprivé nomme une nouvelle directrice pour son activité voyage & loisirs
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 10:05

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Le spécialiste de la vente évènementielle en ligne mise beaucoup sur ce relais de croissance et a choisi Claire Martin, forte de 20 ans d'expérience dans le secteur, pour la piloter.

Showroomprivé nomme Claire Martin à la direction de son activité Voyage & Loisirs. Passée par Karavel Promovacances, le groupe Transat, Veepee Voyages, Carrefour Voyages et, plus récemment, le pôle Voyage du groupe Figaro, la nouvelle directrice aura notamment pour mission "d'accélérer le développement de cette activité" et "d'accompagner ses ambitions de diversification".

"Depuis son arrivée, l'activité Voyage & Loisirs enregistre un regain de croissance, porté notamment par la progression du volume d'affaires, l'amélioration du taux de conversion et l'augmentation de la dépense moyenne par voyageur", revendique le groupe, qui y voit la confirmation du potentiel de l'activité. Trois priorités sont fixées par Showroomprivé : renforcer la qualité, la diversité et l'attractivité des offres pour mieux répondre aux attentes des membres, accélérer le développement commercial et international en consolidant les partenariats et en créant de

nouvelles opportunités de croissance. L'objectif est également d'améliorer durablement la performance en plaçant l'expérience client, la conversion et l'efficacité commerciale au coeur des priorités.

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