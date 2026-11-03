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Copé appelle la droite à cesser de "chercher le Général De Gaulle"
information fournie par AFP 03/11/2026 à 10:55

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Le maire LR de Meaux Jean-Francois Copé à Paris le 12 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le maire LR de Meaux Jean-Francois Copé à Paris le 12 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le maire LR de Meaux Jean-François Copé a appelé mardi la droite à arrêter de "chercher sans arrêt le général De Gaulle que nous n'avons pas en stock" et à se "rassembler" autour "des candidats qu'on a" pour la présidentielle.

"Il faut qu'on arrête de pleurnicher et que la droite de gouvernement se rassemble, qu'elle arrête de chercher sans arrêt le général de Gaulle que nous n'avons pas en stock et qu'on fasse avec les candidats qu'on a", a déclaré le responsable sur TF1.

Interrogé sur la proposition de Gabriel Attal, rejetée par Édouard Philippe, d'organiser une primaire pour "éviter un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen", Jean-François Copé a rappelé qu'il avait "été pour il y a six mois".

"Mais à partir du moment où ils ne sont pas d'accord entre eux parce que Gabriel Attal veut qu'on mette (Raphaël) Glucksmann, c'est-à-dire le candidat de la gauche, (David) Lisnard veut qu'on rajoute (Sarah) Knafo, c'est-à-dire l'extrême droite, tout ça n'a plus aucun sens", a-t-il estimé.

Il est selon lui néanmoins "indispensable" que la droite "n'ait qu'un seul candidat".

"Ce qu'il faut, c'est qu'au mois de janvier, nous nous rassemblions derrière celui ou celle qui sera la mieux placée, le plus susceptible d'être en finale", a-t-il souhaité, sommant son camp d'"en appeler à la résistance" pour "sauver le pays".

Le candidat Renaissance Gabriel Attal, distancé dans les sondages par Édouard Philippe, a appelé à l'organisation d'une primaire du centre et de la droite, qu'il juge "inéluctable" malgré le refus du maire du Havre.

Outre ces deux candidats dans le camp macroniste, le patron de LR Bruno Retailleau et le maire de Cannes David Lisnard (ex-LR) sont candidats à la présidentielle. Le président des Hauts de-France Xavier Bertrand (LR) pourrait aussi bientôt se déclarer.

Presidentielle 2027
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2 commentaires

  • 11:35

    Un avis de bon sens, assurément! Sauf qu'on ne peut l'oublier fanfaronner sous Sarko; "le prochain président ce sera moi"! Un avis pas totalement dénuer d’arrière-pensées? C'est sûr que de ne pas l'ouvrir maintenant c'est se la fermer pour toujours, mais choisir le moment précis ou le plus minime des espoirs réapparait, laisse un gros doute sur le désintéressement de la démarche.

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