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Manifestations: près de 5.000 gardes à vue, 329 personnes incarcérées, selon Darmanin
information fournie par AFP 03/11/2026 à 11:02

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Le ministre de la Justice Gérald Darmanin lors d'une réunion de crise à l'Elysée, le 18 octobre 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin lors d'une réunion de crise à l'Elysée, le 18 octobre 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a indiqué mardi qu'"il y a eu 4.914 gardes à vue" et 329 personnes incarcérées depuis le 17 octobre, premier "acte" des manifestations contre "la vie chère", lors d'un entretien sur BFMTV.

"Depuis ce 17 octobre, y a eu 4.914 gardes à vue, dont 70 % sont des majeurs et 30 % sont des mineurs, ce qui montre bien d'ailleurs que c'est un mouvement d'adultes, et pas le mouvement de continuité des lycéens", a fait valoir M. Darmanin.

"Il y a eu 1.820 personnes qui ont été déférés avec des policiers ou des gendarmes, de la garde-à-vue jusqu'au tribunal pour être jugé par un juge correctionnel", avec "404 mesures d'emprisonnement et 329 incarcérations", a poursuivi le garde des Sceaux, se félicitant d'une "réponse pénale extrêmement forte".

Le ministre de la Justice a fait état de "profils extrêmement variés" parmi les personnes condamnées, notamment "selon le weekend" de mobilisation, avec "95 % d'hommes et 5 % seulement de femmes".

"Deux tiers ont entre 18 et 25 ans, 70 % sont français et plus de 50 % n'avaient aucun antécédent judiciaire", a encore énuméré Gérald Darmanin.

Des centaines de milliers de personnes ont encore défilé en France, samedi, le troisième consécutif, lors de l'"acte III" d'une mobilisation contre la vie chère, qui a donné lieu en fin de journée à des actes de violence dans plusieurs villes dont Paris.

Gerald Darmanin
17 octobre
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