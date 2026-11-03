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Présidentielle : Darmanin appelle Attal et Retailleau à "aider" Philippe à se "qualifier au second tour"
information fournie par AFP 03/11/2026 à 10:59

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Gérald Darmanin, soutien du maire du Havre et candidat à la présidentielle Edouard Philippe, à Paris le 22 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Gérald Darmanin, soutien du maire du Havre et candidat à la présidentielle Edouard Philippe, à Paris le 22 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

"Il faut aider celui qui est capable de se qualifier au second tour" de la présidentielle parmi les candidats du bloc central, c'est-à-dire Edouard Philippe, a exhorté mardi Gérald Darmanin, visant Gabriel Attal et Bruno Retailleau, également prétendants à l'Elysée.

"Il faut être bon joueur et voir que voilà, au mois de novembre", Edouard Philippe est le mieux placé, "c'est le constat que nous faisons tous", a estimé le ministre de la Justice lors d'un entretien sur BFMTV.

"Edouard Philippe n'est pas tout à fait capable de se qualifier au second tour", a admis Gérald Darmanin, soutien du maire du Havre dans la course à l'Elysée depuis fin août, relevant "un danger pour nous et pour lui".

Mais, a-t-il ajouté, "les autres ne sont pas du tout capables de le faire", appelant à "aider celui qui est capable de réussir, de se qualifier au second tour".

Édouard Philippe recueille 16 % d'intentions de vote dans une étude Cluster 17 pour Politico parue le 26 octobre, en troisième position derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Dans l'hypothèse d'un bloc central représenté par Gabriel Attal, ce dernier recueille 12 % d'intentions de vote, en quatrième position derrière Raphaël Glucksmann.

A droite, Bruno Retailleau recueille 7 % d'intentions de vote, derrière le libéral et ex-LR David Lisnard.

"Il faut se rassembler derrière Edouard Philippe", a martelé Gérald Darmanin.

"Soit personne ne veut d'Edouard Philippe personnellement - dans ces cas-là, ça peut se comprendre, la vie politique est faite de sentiments et il faut le dire", a-t-il ironisé, mais "je trouve ça étonnant de ne pas aider quelqu'un qui fait entre 16 et 17 % à peu près tous les sondages depuis maintenant quasiment deux ans".

Gérald Darmanin a en revanche écarté l'idée d'une "primaire" - qu'il a autrefois défendue -, désormais réclamée par Gabriel Attal mais toujours rejetée par Edouard Philippe.

"À 200 jours de l'élection présidentielle, on n'a plus le temps", a considéré l'ancien maire de Tourcoing.

Gabriel Attal
Gerald Darmanin
Presidentielle 2027
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2 commentaires

  • 11:18

    Ed. Philippe est allé à Kiev le jour de la ré-inhumation et de la célébration d'un ancien dignitaire du IIIe Reich. C'est un russophobe invétéré qui n'est pas disposé à renouer avec la Russie, laquelle n'a jamais été notre ennemie, mais toujours un partenaire historique et fiable. Dire que la Russie veut envahir l'Europe est un mensonge éhonté, c'est prendre les Français pour des idiots.

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