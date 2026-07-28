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Sherwin-Williams revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et table sur une croissance tirée par la hausse des prix
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 17:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours; ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique) par Vallari Srivastava

Sherwin-Williams SHW.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur les gains liés aux hausses de prix alors même que le fabricant de peinture est confronté à une demande atone sur la plupart de ses marchés finaux, ce qui a fait grimper son cours de plus de 7 %.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui en est désormais à son cinquième mois, ont fait grimper les coûts des matières原材料, de l’énergie et de la logistique, poussant les fabricants de peinture, déjà confrontés à une faible demande, à augmenter les prix de leurs produits pour préserver leurs marges.

Voici plus de détails:

* La directrice générale Heidi Petz a déclaré que la société augmenterait les prix de son segment Paint Stores Group de 8 %, à compter du 1er septembre, en réponse à l’inflation des matières premières, de l’énergie, de la logistique et des emballages.

* Sherwin-Williams ne s’inquiète pas de la disponibilité des matières premières, a précisé Mme Petz lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, mais la société s’attend à ce que « l’inflation de son panier de matières premières atteigne un taux à un chiffre élevé au cours du second semestre ».

* « Nos prévisions actualisées partent du principe qu’il n’y aura pas de reprise généralisée de la demande », a déclaré Mme Petz, ajoutant que les retours des clients indiquaient que les signes d’une amélioration significative étaient limités sur la plupart des marchés finaux.

* Sherwin-Williams table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 11,80 et 12,20 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 11,50 à 11,90 dollars.

* La société prévoit également une croissance de son chiffre d’affaires net comprise entre le milieu et le haut d’une fourchette à un chiffre en 2026, contre ses prévisions antérieures qui tablaient sur une croissance comprise entre le bas et le milieu d’une fourchette à un chiffre.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que Sherwin-Williams affiche en 2026 un bénéfice de 11,76 dollars par action, pour un chiffre d’affaires net de 24,71 milliards de dollars.

* L’une des plus grandes entreprises mondiales de revêtements, Sherwin-Williams s’est retirée d’une offre conjointe visant à acquérir son concurrent AkzoNobel en juin , Mme Petz ayant déclaré qu’il existait « des utilisations plus intéressantes des liquidités de nos actionnaires ».

* Au deuxième trimestre, Sherwin-Williams a bénéficié de l’impact des hausses de prix, qui ont contribué à faire progresser le chiffre d’affaires net de 7,5 %, à 6,79 milliards de dollars.

* La société basée dans l'Ohio a enregistré un bénéfice ajusté de 3,70 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant les prévisions qui s'élevaient à 3,52 dollars.

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