Shell va céder ses actifs du golfe d'Amérique à Talos Energy et Ridgewood pour 1,7 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails de l'accord figurant aux paragraphes 4 à 6)

Shell SHEL.L a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de céder sa participation dans la plateforme Na Kika et les champs associés situés dans le golfe d'Amérique, ainsi que le raccordement Coulomb, à des filiales de Talos Energy TALO.N et de Ridgewood Energy ZCFHCX.O pour un montant de 1,7 milliard de dollars.

Ces actifs ont produit environ 37.000 barils équivalent pétrole par jour nets pour Shell en 2025. La société a indiqué que ces gisements ne devraient plus contribuer de manière significative à sa production d’ici 2030.

La transaction prendra effet le 1er juillet 2025 et devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2026.

Talos a précisé que sa part de la contrepartie s’élevait à 850 millions de dollars, la contrepartie nette finale en espèces devant se situer entre 450 et 500 millions de dollars après prise en compte des flux de trésorerie intermédiaires à compter de la date d’entrée en vigueur.

Elle a ajouté qu’elle acquerra une participation de 50 % et la fonction d’opérateur dans Coulomb, ainsi qu’une participation non opérée de 25 % dans la plateforme Na Kika, exploitée par BP, et dans quatre champs associés: Kepler, Ariel, Fourier et Herschel.

Ces actifs ont produit environ 16.000 barils équivalent-pétrole par jour au premier trimestre 2026, dont environ 77 % de pétrole, et ajoutent environ 23 millions de barils équivalent-pétrole de réserves prouvées.

Na Kika, la seule plateforme de Shell dans le golfe d’Amérique dont elle n’est pas l’opérateur, a commencé à produire en 2003, tandis que Coulomb a démarré sa production en 2005.

Shell conservera certains paiements liés à la hausse des cours, des redevances sur les nouveaux raccordements de Na Kika, ainsi que des droits d’achat.

BP, opérateur de Na Kika, conserve les 50 % restants de la participation et dispose d’un droit d’achat préférentiel de 30 jours.

Les réserves prouvées de Shell à la fin de 2025 s’élevaient à 4,3 millions de bep pour Na Kika et à 7,2 millions de bep pour Coulomb.