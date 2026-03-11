 Aller au contenu principal
Shell, TotalEnergies et d'autres déclarent un cas de force majeure à leurs clients qui achètent du GNL au Qatar - d'après certaines sources
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des détails)

* Shell et TotalEnergies ont conclu des partenariats à long terme avec QatarEnergy

* Le Qatar a arrêté la production de son usine de GNL de 77 mtpa

*

par Marwa Rashad

LONDRES, 11 mars - Plusieurs sociétés qui achètent du gaz naturel liquéfié (LNG) à QatarEnergy en tant qu'acteurs du portefeuille ou offtakers - dont Shell SHEL.L , TotalEnergies

TTEF.PA et certaines entreprises en Asie - ont déclaré un cas de force majeure aux clients qu'elles approvisionnent, ont déclaré trois sources à Reuters mercredi.

Le Qatar, deuxième exportateur mondial de GNL, a annoncé la semaine dernière l'arrêt de la production de son installation de 77 millions de tonnes par an (mtpa) et a déclaré la force majeure sur les expéditions de GNL.

Shell, le plus grand négociant de GNL au monde, s'est refusé à tout commentaire. TotalEnergies n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Les deux sociétés ont conclu des partenariats à long terme avec QatarEnergy et sont associées au vaste projet d'expansion du champ North Field de la société, qui vise à augmenter la capacité d'ici à 2027.

Les analystes estiment que Shell prend 6,8 millions de tonnes par an (mtpa) de GNL qatari, tandis que TotalEnergies prend 5,2 mtpa et les vend à ses clients dans le monde entier.

Le ministre qatari de l'énergie, Saad al-Kaabi, a déclaré la semaine dernière au Financial Times qu'il faudrait "des semaines, voire des mois" pour revenir à des livraisons normales, même si la guerre prenait fin aujourd'hui. La compagnie a déclaré un cas de force majeure sur les livraisons de GNL mercredi.

Des sources ont déclaré à Reuters la semaine dernière que les avis de force majeure envoyés aux clients indiquaient que les livraisons de GNL pour le mois de mars ne seraient pas affectées, l'impact se faisant sentir à partir d'avril.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
90,81 USD Ice Europ -0,65%
Pétrole WTI
86,51 USD Ice Europ -0,45%
SHELL
3 205,500 GBX LSE +0,79%
TOTALENERGIES
69,2000 EUR Euronext Paris +0,67%
