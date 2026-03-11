Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Sur le site d'une frappe israélienne à Beyrouth, au Liban, le 11 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée mercredi dans son 12e jour :

- L'Iran menace de cibler les ports de la région si les siens sont attaqués

Les forces iraniennes ont menacé mercredi de cibler des ports au Moyen-Orient si les siens étaient attaqués par Israël et les Etats-Unis, a rapporté la télévision d'Etat.

- Iran: l'armée américaine avertit les civils de s'éloigner des ports du détroit d'Ormuz

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a averti mercredi les civils iraniens de se tenir éloignés des ports du détroit d'Ormuz utilisés, selon Washington, à des fins militaires par Téhéran.

Donald Trump a assuré mercredi qu'il règnerait bientôt "une grande sécurité" dans le détroit d'Ormuz. La Roumanie a de son côté autorisé l'usage de ses bases par les avions ravitailleurs américains.

- Des pirates iraniens revendiquent une cyberattaque contre un groupe américain d'équipements médicaux

Un collectif de pirates informatiques liés à l'Iran a revendiqué mercredi sur son site deux cyberattaques contre deux groupes américains, le fournisseur d'équipements médicaux Stryker et la plateforme de paiements numériques Verifone.

Sur un compte X apparenté à ce groupement appelé Handala Hack, les auteurs justifient cette attaque par les liens entre Stryker et Israël, le groupe industriel ayant racheté, en 2019, une entreprise israélienne.

- Détroit d'Ormuz: Macron n'a "pas la confirmation" de déploiement de mines navales

Le président français Emmanuel Macron a assuré mercredi qu'il n'avait "pas la confirmation, ni par des services partenaires ni par nos propres services" de renseignement de l'utilisation de mines navales par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, estimant que "ce serait un choix lourd" que ferait Téhéran. Il a aussi estimé que les capacités militaires de l'Iran n'étaient "pas réduites à zéro" par les frappes américaines et israéliennes.

Il a également renvoyé à Donald Trump la décision de "clarifier à la fois ses objectifs finaux et le tempo qu'il veut donner aux opérations". Plus tôt dans la journée, le président américain avait assuré qu'il "ne restait pratiquement rien à frapper" en Iran et que le conflit se finirait "bientôt".

– Pétrole : le blocage du détroit d'Ormuz "ne justifie en aucun cas de lever les sanctions" contre la Russie, affirme le G7

Le blocage du détroit d'Ormuz, qui empêche la circulation de 20% de la production mondiale de pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient, "ne justifie en aucun cas de lever les sanctions" exercées contre la Russie, a assuré mercredi Emmanuel Macron, s'exprimant au nom des dirigeants du G7.

– Des experts ukrainiens en drones déployés dans le Golfe

Des experts ukrainiens ont commencé leur travail au Qatar, aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite, où ils doivent partager leur expérience d'interception des drones de conception iranienne, a annoncé mercredi la présidence ukrainienne.

Trois groupes incluant notamment "des experts, des militaires, des ingénieurs (...) travaillent déjà" sur place, a déclaré le chef de l'Etat Volodymyr Zelensky. La présidence a précisé que ces équipes étaient déployées dans ces pays.

– Les membres de l'AIE libèrent 400 millions de barils de pétrole

Les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont décidé "à l'unanimité" de libérer sur les marchés 400 millions de barils de pétrole provenant de leurs réserves stratégiques "pour compenser la perte d’approvisionnement due à la fermeture effective du détroit" d'Ormuz. L'AIE a précisé qu'il s'agissait du déblocage "le plus important" de l'histoire de l'institution.

– Dix jours de guerre au Liban: 634 morts, plus de 800.000 déplacés

La guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah a fait en dix jours 634 morts au Liban - dont 91 femmes et 47 enfants - ainsi que 1.586 blessés, a annoncé mercredi le ministre libanais de la Santé. Le nombre total de déplacés enregistrés auprès des autorités s'élève à 816.000.

Une vingtaine d'Etats soutenant la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban ont fait part de leur "profonde inquiétude" face à "l'escalade des hostilités" dans ce pays.

– L'ONU réclame d'urgence des "exemptions humanitaires"

Le chef des opérations humanitaires des Nations unies a averti mercredi que le conflit au Moyen-Orient perturbait les voies d'acheminement de l'aide humanitaire, notamment via le détroit d'Ormuz. Il a exhorté toutes les parties à garantir des "exemptions" pour permettre son passage.

La guerre a de facto bloqué ce détroit, voie commerciale essentielle, tandis que les perturbations des approvisionnements en carburant font flamber les tarifs du fret.

– Deloitte évacue son personnel de Dubaï, PwC ferme des bureaux dans le Golfe

La société de conseil Deloitte a demandé mercredi à son personnel d'évacuer ses bureaux à Dubaï, tandis que le cabinet PwC a décidé de fermer ses locaux dans quatre pays du Golfe, selon deux sources proches de ces entreprises britanniques, après des menaces iraniennes.

– Nouvelles sanctions européennes

L'Union européenne a pris de nouvelles sanctions contre 19 responsables et entités iraniens, accusés de violations "graves" des droits humains, selon la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas : "L'avenir de l'Iran ne peut pas se construire sur la répression".