 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'AIE débloque des stocks massifs de pétrole mais les prix repartent à la hausse
information fournie par AFP 12/03/2026 à 02:12

Emmanuel Macron participe à une visioconférence du G7 depuis Paris le 11 mars 2026 ( POOL / Gonzalo Fuentes )

Emmanuel Macron participe à une visioconférence du G7 depuis Paris le 11 mars 2026 ( POOL / Gonzalo Fuentes )

Les pays de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont décidé de débloquer massivement leurs réserves stratégiques de pétrole pour contrer la flambée des prix provoquée la guerre au Moyen-Orient, ce qui n'a pas empêché les cours de repartir à la hausse jeudi.

Le baril, qui a connu une progression sans précédent depuis le début du conflit le 28 février, se renchérit de plus de 5% et se rapproche de nouveau des 100 dollars malgré une intervention sans précédent sur les marchés pétroliers.

"Les pays de l’AIE vont mettre 400 millions de barils de pétrole (...) à la disposition du marché pour compenser la perte d’approvisionnement due à la fermeture effective du détroit" d'Ormuz, dans le Golfe, a annoncé le directeur exécutif de l'agence de l'énergie de l'OCDE, Fatih Birol.

Cette décision a été prise "à l'unanimité" mercredi par l'institution, dont sont membres 32 pays parmi lesquels ceux du G7 (Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Japon et Canada) mais aussi l'Australie ou le Mexique.

Les Etats-Unis, gros consommateurs et producteurs d'or noir, vont apporter à eux seuls 172 millions de barils, soit 40% de leurs réserves.

Les barils américains arriveront progressivement sur le marché pendant environ trois mois.

L'engagement pris par l'AIE représente "environ 20 jours des volumes exportés via le détroit d'Ormuz", a dit Emmanuel Macron à l'ouverture d'une visioconférence avec ses homologues du G7, présidé cette année par la France. Le président français a salué "un signal clair pour faire baisser les prix mondiaux".

"Dans le même temps, nous allons engager avec plusieurs pays pour éviter toutes les mesures de restriction à l'export", a encore dit Emmanuel Macron, déplorant des "mesures qui ont un peu gêné le commerce mondial" ou "envoyé de mauvais signaux".

Il s'agissait du premier G7 au niveau des dirigeants sur ce conflit.

- "Libre circulation" -

Le président français Emmanuel Macron lors d'une visioconférence du G7, le 11 mars 2026 à Paris ( POOL / Gonzalo Fuentes )

Le président français Emmanuel Macron lors d'une visioconférence du G7, le 11 mars 2026 à Paris ( POOL / Gonzalo Fuentes )

La guerre déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran a provoqué la fermeture de facto du détroit d'Ormuz, par lequel transite, en temps de paix, un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Téhéran mène des représailles contre des cibles dans plusieurs pays de la région, ciblant en particulier des infrastructures pétrolières du Golfe.

Les cours du brut ont flambé ces derniers jours, atteignant jusqu'à près de 120 dollars le baril lundi et entraînant les prix des carburants à la pompe dans le monde entier. Après une accalmie mardi provoquée par des propos jugés rassurants de Donald Trump, ils sont repartis à la hausse, peu convaincus par la mobilisation des stocks stratégiques.

"Libérer les réserves stratégiques de pétrole pour faire baisser les prix peut sembler être une solution rapide, mais l'histoire montre que ce n'est souvent qu'un soulagement temporaire", prévient John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Private Bank.

- Sanctions sur Moscou maintenues -

La militarisation du détroit d'Ormuz est au coeur des préoccupations au regard de son rôle crucial pour l'acheminement d'hydrocarbures.

Le président français a assuré qu'il n'avait "pas la confirmation" de la part du renseignement français ou allié de l'utilisation de mines navales par Téhéran.

Il a cependant assuré que le G7 avait acté "la nécessité de mettre en place un travail, qui prendra plusieurs semaines", de "coordination de plusieurs marines pour pouvoir escorter au moment voulu" des navires dans le détroit "et assurer la libre circulation".

Mais "les conditions aujourd'hui ne sont pas remplies", a-t-il prévenu.

Des pompes à carburant dans une station-service près de Bordeaux, le 10 mars 2026 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Des pompes à carburant dans une station-service près de Bordeaux, le 10 mars 2026 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Emmanuel Macron a également assuré que les dirigeants du G7 avaient "acté" que la situation tendue sur le front pétrolier "ne justifie en aucun cas de lever les sanctions qui existent à l'égard de la Russie" pour sa guerre en Ukraine.

Il y a eu un "consensus", a-t-il répondu au sujet de l'accord sur ce point de Donald Trump, qui avait semblé suggérer lundi qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole "afin de réduire les prix".

Carburants
Proche orient
Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier
G7
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 11 mars 16:53

    Et quand et quand... Les poules auront des dents !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sur le site d'une frappe israélienne à Beyrouth, au Liban, le 11 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 12.03.2026 03:07 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée jeudi dans son 13e jour: - Au moins 7 morts dans une nouvelle attaque sur Beyrouth Une attaque israélienne sur le front de mer de Beyrouth a fait au moins sept morts et 21 blessés tôt jeudi, ... Lire la suite

  • Photo prise le 11 mars 2026 et publiée par l'agence étatique de Corée du Nord KCNA le 12 mars de Kim Ju Ae, la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, en train de tirer avec un pistolet, dans un lieu non divulgué en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )
    Corée du Nord: la fille de Kim Jong Un montrée en train de tirer au pistolet
    information fournie par AFP 12.03.2026 02:12 

    La Corée du Nord a publié jeudi des photos de Kim Ju Ae, fille du dirigeant Kim Jong Un, tirant au pistolet, renforçant les spéculations qui font de l'adolescente l'héritière potentielle de la dynastie. Kim Ju Ae, dont on ignore l'âge exact, est considérée comme ... Lire la suite

  • Les prix dans une station service de Malaga, en Espagne, le 11 mars 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 12.03.2026 01:47 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, jeudi vers 00H30 GMT, au 13e jour de la guerre au Moyen-Orient: Drone intercepté vers un champ pétrolier saoudien Le ministère de la Défense saoudien a annoncé jeudi avoir intercepté un drone qui se dirigeait ... Lire la suite

  • Un combattant du groupe armé M23 monte la garde le 11 mars 2026, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), devant une maison où une employée de l'ONU a été tuée dans la nuit par une frappe de drone ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: une humanitaire française tuée par une frappe de drone dans l'est
    information fournie par AFP 11.03.2026 23:38 

    Une employée humanitaire française de l'Unicef a été tuée par une frappe de drone non revendiquée à Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), aux mains du groupe antigouvernemental M23 depuis janvier 2025. "Nous sommes, à l'Unicef, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank