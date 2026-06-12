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Shell suspend son programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars en attendant le vote sur l'acquisition d'ARC
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Suspension du programme de rachat liée à l'acquisition en cours d'ARC Resources et au vote des actionnaires

* Les actions non rachetées seront reportées sur les rachats de 2026, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration

* L'accord avec ARC est le plus important conclu par Shell depuis 2016

(Mise à jour avec contexte, reformulation du premier paragraphe et du titre) par Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a annoncé vendredi qu'elle suspendait son programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars jusqu'au 14 juillet, invoquant les exigences de la législation sur les valeurs mobilières liées à son acquisition en cours d'ARC Resources ARX.TO pour 16,4 milliards de dollars et au vote des actionnaires de la société canadienne à venir.

Shell a indiqué que toutes les actions non rachetées pendant la suspension seront intégrées au reste des programmes de rachat de la société pour 2026, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Shell a réduit son programme trimestriel de rachat d'actions en mai, le ramenant de 3,5 milliards de dollars à 3 milliards de dollars, afin de préserver ses liquidités pour son bilan face à un resserrement de la liquidité à court terme, les perturbations de l'approvisionnement énergétique liées à la guerre ayant accru sa dette. En avril, Shell a annoncé son intention d'acquérir ARC dans le cadre d'une opération financée principalement par des actions. Le géant britannique a indiqué dans son communiqué qu'il verserait aux actionnaires d'ARC 8,20 dollars canadiens en espèces et 0,40247 action Shell pour chaque action, soit environ 25 % en espèces et 75 % en actions, avec une prime de 20 % par rapport au cours moyen de l'action ARC au cours des 30 derniers jours.

Les parties ont conclu un accord le 6 juin afin de régler les aspects techniques relatifs à la manière dont les 32,80 dollars canadiens par action ARC seront émis et remis aux actionnaires d'ARC, a déclaré ARC vendredi.

ARC tiendra une assemblée générale des actionnaires le 14 juillet. L'accord doit recueillir au moins 66 % des voix pour être approuvé. Il s'agit de la plus importante acquisition de Shell depuis le rachat du géant gazier BG en 2016. L'accord a été annoncé après que des analystes et la société aient estimé que Shell avait besoin d'une acquisition ou d'une avancée en matière d'exploration en raison du vieillissement de ses gisements.

La production d'ARC se situe à proximité des gisements canadiens existants de Shell qui alimentent l'usine LNG Canada, dans laquelle Shell détient une participation de 40 % et dont le gaz naturel liquéfié peut atteindre les acheteurs asiatiques plus rapidement que la plupart des autres GNL nord-américains.

La production d'ARC se compose d'environ 60 % de gaz naturel et de 40 % de liquides pétroliers.

Dividendes

Valeurs associées

ARC RES
32,070 CAD TSX +0,79%
CHENIERE ENERGY
236,660 USD NYSE -1,39%
Gaz naturel
3,09 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
89,26 USD Ice Europ +0,15%
Pétrole WTI
86,54 USD Ice Europ -0,12%
SHELL
3 221,750 GBX LSE -1,66%
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