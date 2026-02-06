Shell suspend ses investissements au Kazakhstan en raison de litiges juridiques, selon son directeur général

(Ajout de détails sur l'affaire d'arbitrage Karachaganak au paragraphe 5)

Shell SHEL.L va suspendre ses nouveaux investissements au Kazakhstan en raison d'une série de procédures judiciaires lancées par le gouvernement contre la major pétrolière et d'autres sociétés internationales à propos de litiges sur les coûts, a déclaré le directeur général Wael Sawan.

Depuis des années, le Kazakhstan est en conflit avec les compagnies pétrolières internationales et a lancé des procédures d'arbitrage contre les promoteurs de ses champs pétroliers de Kashagan et de Karachaganak, alléguant respectivement 13 milliards de dollars et 3,5 milliards de dollars de coûts contestés.

L'une des plaintes concerne le champ exploité par le consortium Karachaganak Petroleum Operating, dans lequel Shell détient une participation de 29,25 % aux côtés d'Eni ENI.MI , Chevron CVX.N , Lukoil LKOH.MM et KazMunayGaz KMGZ.KZ .

"Cela a un impact sur notre volonté d'investir davantage au Kazakhstan", a déclaré M. Sawan lors d'une conférence téléphonique avec des analystes jeudi. "Nous pensons qu'il y a encore beaucoup d'opportunités d'investissement au Kazakhstan, mais nous attendrons d'avoir une meilleure vue d'ensemble de l'évolution de la situation."

Bloomberg News, citant des sources anonymes, a rapporté la semaine dernière que le consortium Karachaganak avait perdu la procédure d'arbitrage. Des sources ont également déclaré à Reuters que le tribunal de Stockholm avait tranché en faveur du Kazakhstan sur une série de coûts contestés, et que le montant total de la sentence devrait se situer entre 2 et 4 milliards de dollars.

Les compagnies pétrolières internationales ont déjà réglé leurs différends avec le Kazakhstan en permettant à l'État de prendre une plus grande part dans les projets.

Le ministre de l'énergie du Kazakhstan a précédemment déclaré que le gouvernement rassemblait des documents en vue d'une autre action en justice, plus importante, contre le consortium Kashagan, dont la valeur n'a pas été divulguée.

Shell détient une participation de 16,81 % dans la North Caspian Operating Company, qui exploite Kashagan et comprend également Eni ENI.MI , TotalEnergies TTEF.PA , ExxonMobil

XOM.N , KazMunayGaz, Inpex 1605.T et China National Petroleum Corp.

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.