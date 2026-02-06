 Aller au contenu principal
Aéronautique, énergie... : le déficit commercial de la France s'est réduit en 2025 à 69,2 milliards d'euros
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/02/2026 à 12:47

Le déficit commercial a poursuivi sa décrue entamée en 2023, après un record de -161,7 milliards d'euros enregistré en 2022.

( AFP / THIBAUD MORITZ )

La hausse des exportations aéronautiques et l'allègement de la facture énergétique ont permis à la France de réduire son déficit commercial sur les biens à 69,2 milliards d'euros en 2025, en amélioration de 10 milliards sur un an malgré des tensions commerciales liées à la hausse des droits de douane américains, ont annoncé les douanes vendredi 6 février.

"Malgré la forte hausse des droits de douane et une évolution défavorable du taux de change, les exportations de la France vers les États-Unis résistent mieux que celles de ses partenaires européens en 2025 ", ont indiqué les douanes. "En revanche, hors aéronautique, elles reculent nettement en fin d'année, avec des diminutions de prix sur de nombreux produits emblématiques sensiblement plus marquées que sur les autres marchés", ont-elles nuancé.

Nicolas Forissier, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, a salué la bonne tenue de ces chiffres.

"Dans un monde commercial plus fragmenté et plus exigeant , la France démontre sa capacité à tenir le cap. Notre priorité pour 2026 est claire : consolider nos atouts, soutenir nos filières stratégiques et affirmer un agenda de compétitivité ambitieux, tout en défendant une ouverture commerciale exigeante", a réagi le ministre.

L'excédent commercial alimentaire au plus bas depuis 25 ans

Le déficit commercial a poursuivi sa décrue entamée en 2023, après un record de -161,7 milliards d'euros enregistré en 2022 sur fond de guerre en Ukraine et d'envolée de la facture énergétique. Toutefois, il reste supérieur de 11,1 milliards d'euros au niveau observé en 2019, avant la pandémie de coronavirus, ont souligné les douanes.

Et l'excédent commercial alimentaire est au plus bas depuis au moins 25 ans , à 200 millions d'euros. En particulier, le solde agricole (produits bruts) est désormais déficitaire, à -300 millions d'euros, son niveau le plus bas depuis au moins 25 ans.

La dégradation du bilan agricole s'explique notamment par l'augmentation des importations, en particulier de cacao, de café et de graines de colza. Les exportations ont rebondi (+4% sur un an) après deux années de baisse, mais elles n'ont pas compensé.

La dégringolade est nette aussi du côté des produits agroalimentaires, dont l'excédent se réduit à 500 millions d'euros, avec des exportations en légère hausse (+1,6%) mais des importations qui ne cessent de croître depuis 2020, en hausse de 8,5% sur un an.

