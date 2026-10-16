Shell signe un accord avec DCC Energy en vue de la cession envisagée de ses activités de mobilité en France, selon une source

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Shell SHEL.L a signé un accord avec la société DCC Energy, basée à Dublin, en vue de la cession envisagée de l'activité de mobilité du géant pétrolier britannique en France, selon une source proche des discussions et des documents consultés par Reuters.

Les parties n’ont pas encore finalisé l’accord, mais sa conclusion est prévue au deuxième trimestre 2027, sous réserve de la consultation des représentants du personnel, comme l’indique le document.

"Shell envisage de céder ses stations-service en France", a déclaré Shell à Reuters, ajoutant qu’elle ne ferait aucun commentaire sur d’autres détails à ce stade.