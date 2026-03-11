Shell déclare un cas de force majeure aux clients qui achètent du GNL qatari, selon certaines sources

* Shell est en partenariat de longue date avec QatarEnergy

* Le Qatar a arrêté la production de son usine de GNL de 77 mtpa

(Une source proche de TotalEnergies ajoute qu'elle n'a pas déclaré de force majeure) par Marwa Rashad

Shell SHEL.L , le plus grand négociant de gaz naturel liquéfié au monde, a déclaré un cas de force majeure sur les cargaisons de GNL qu'il achète à QatarEnergy et vend à ses clients dans le monde entier, ont déclaré trois sources à Reuters mercredi.

Le Qatar, deuxième exportateur mondial de GNL, a annoncé la semaine dernière l'arrêt de la production de son installation de 77 millions de tonnes par an (mtpa) et a déclaré la force majeure sur les expéditions de GNL.

Shell n'a pas souhaité faire de commentaire.

D'autres acheteurs de GNL qatari, dont TotalEnergies et certaines entreprises asiatiques, ont reçu des avis de force majeure du Qatar et ont dit à leurs clients qu'ils ne leur vendraient pas de GNL qatari tant que les installations resteraient fermées, ont indiqué deux autres sources.

Une source proche de TotalEnergies TTEF.PA a déclaré que la compagnie pétrolière et gazière française n'avait pas déclaré de cas de force majeure, un avis utilisé pour décrire des événements indépendants de la volonté d'une entreprise, tels qu'une catastrophe naturelle, qui la libère généralement de ses obligations contractuelles sans pénalité.

Shell et TotalEnergies ont tous deux conclu des partenariats à long terme avec QatarEnergy et sont associés au vaste projet d'expansion du champ North Field de la société, qui vise à augmenter la capacité d'ici à 2027.

Les analystes estiment que Shell absorbe 6,8 millions de tonnes par an de GNL qatari, et TotalEnergies 5,2 millions de tonnes par an.

Le ministre qatari de l'énergie, Saad al-Kaabi, a déclaré la semaine dernière au Financial Times qu'il faudrait "des semaines, voire des mois" pour revenir à des livraisons normales, même si la guerre se terminait aujourd'hui. QatarEnergy a déclaré un cas de force majeure sur les livraisons de GNL mercredi.

Des sources ont déclaré à Reuters la semaine dernière que les avis de force majeure envoyés aux clients indiquaient que les livraisons de GNL pour le mois de mars ne seraient pas affectées, l'impact se faisant sentir à partir du mois d'avril.