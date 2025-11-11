Shell conteste la décision d'arbitrage concernant les contrats de fourniture de GNL de Venture Global

(Mise à jour du prix des actions au paragraphe 8) par Francesca Landini et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a contesté sa défaite dans une procédure d'arbitrage contre le producteur américain de gaz naturel liquéfié Venture Global devant la Cour suprême de New York, selon un document juridique consulté par Reuters, quelques semaines après que son rival BP BP.L a remporté une procédure d'arbitrage similaire d'un montant de plus d'un milliard de dollars.

Les deux procédures d'arbitrage portaient sur le fait que Venture Global VG.N n'avait pas livré de GNL dans le cadre de contrats à long terme alors qu'il vendait sur le marché au comptant lorsque les prix sont montés en flèche après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Dans sa nouvelle demande, Shell a fait valoir que, bien que l'obstacle juridique à la contestation des décisions d'arbitrage soit élevé, elle estimait qu'un tel appel était justifié parce que Venture Global avait dissimulé des preuves cruciales.

Un porte-parole de Shell a confirmé le dépôt du dossier, daté de lundi.

Venture Global a déclaré que Shell avait mené une procédure d'arbitrage complète et équitable, qui s'est soldée par une décision unanime en défaveur de la compagnie pétrolière.

"Leur demande d'annulation de la sentence est sans fondement et constitue une nouvelle tentative désespérée d'exercer un effet de levier pour obtenir un résultat qu'ils n'ont pu obtenir ni par contrat ni par arbitrage", a déclaré un porte-parole de Venture Global en réponse à la demande de commentaires de Reuters.

"Venture Global continuera à livrer, à construire et à signer avec de nouveaux clients, contribuant ainsi à maintenir le marché mondial bien approvisionné en GNL à bas prix. Nous continuerons à nous concentrer sur les progrès, et non sur les distractions, et nous réagirons de manière appropriée", a ajouté le porte-parole. Les actions deVenture Global se sont effondrées à la suite de cette nouvelle, perdant 11,3 % et se rapprochant de leur plus bas niveau historique de 7,48 dollars, atteint en avril 2024.

La société a perdu près de 70 % de sa valeur depuis son entrée en bourse en janvier de l'année dernière.

Venture Global dispose de suffisamment de liquidités pour faire face à toute décision d'arbitrage, a déclaré Mike Sabel, directeur général de la société, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats lundi.Il a ajouté que la société avait suffisamment de projets et de flux de trésorerie disponibles pour assurer une croissance ininterrompue.

DES DOCUMENTS CRUCIAUX NON DIVULGUÉS Shell et d'autres entreprises, dont BP, Edison EDNn.MI et Galp

GALP.LS , ont déposé des demandes d'arbitrage à partir de 2023.

Elles accusent Venture Global de tirer profit de la vente de GNL sur le marché au comptant tout en ne leur fournissant pas les cargaisons convenues dans les contrats à long terme de l'installation d'exportation de Calcasieu Pass en Louisiane. Shell a perdu son procès en août, tandis que BP a gagné son procès en octobre.

Shell cherche maintenant à renverser la décision d'arbitrage du mois d'août, alléguant que Venture Global n'a pas divulgué des documents cruciaux pour expliquer pourquoi elle a reporté le début des opérations commerciales au-delà de ce que Shell affirme être le plan initial de 2022, comme l'indique le dossier.

Shell affirme qu'une tierce partie a témoigné lors de l'arbitrage que le fournisseur américain de GNL lui avait communiqué sa décision de reporter le démarrage commercial de son usine de Calcasieu Pass "de manière abrupte et inexplicable".

Shell affirme avoir demandé aux arbitres d'étudier la communication entre Venture Global et la tierce partie, mais le fournisseur américain de GNL "a évité de la divulguer par une série de déclarations trompeuses".

L'échange non divulgué de documents avec une tierce partie peut soulever de sérieuses questions quant à la fiabilité et à l'intégrité des témoignages dans une affaire d'arbitrage, a déclaré Agnieszka Ason, de l'Oxford Institute for Energy Studies, ajoutant que la requête ne rouvre pas l'affaire sur le fond, mais demande à la Cour d'annuler la sentence arbitrale "pour des raisons étroites, principalement procédurales".

"Bien qu'une contestation postérieure à la sentence puisse sembler paradoxale, étant donné que l'arbitrage est destiné à éviter l'intervention des tribunaux, elle reste un moyen d'action ordinaire pour une partie perdante qui cherche à annuler un résultat défavorable", a-t-elle déclaré.

Venture Global a fait valoir que l'usine de GNL de Calcasieu Pass était encore en phase de démarrage et qu'elle n'était donc pas obligée de vendre des cargaisons dans le cadre de contrats à long terme, comme l'a rapporté Reuters en citant une source.

La société américaine a fait valoir que l'usine n'était devenue pleinement opérationnelle qu'en avril de cette année, après avoir reçu l'approbation des autorités de régulation et des prêteurs, a déclaré la même source.

SHELL MENTIONNE L'AFFAIRE BP DANS SON DOSSIER

Shell a déclaré dans le nouveau dossier que Venture Global a gagné plus de 20 milliards de dollars en vendant plus de 400 cargaisons de GNL sur le marché au comptant entre 2022 et 2025 avant de déclarer les opérations commerciales - et avant de commencer les livraisons aux détenteurs de contrats à plus long terme en avril de cette année.

Shell a fait référence à la victoire de BP dans le dossier juridique.

Reuters a précédemment rapporté que BP avait gagné son arbitrage en invoquant un comportement déloyal de la part de l'entreprise américaine, citant cinq sources proches de l'affaire. Les réclamations combinées des clients s'élevaient à 5,5 milliards de dollars, a déclaré Venture Global en janvier dernier, avant de gagner le procès contre Shell, de perdre contre BP et de conclure un accord avec l'entreprise chinoise Unipec .

"Nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres commentaires à l'heure actuelle, car la procédure sera portée devant la Cour en temps voulu et nous restons liés par les exigences de confidentialité du contrat et les règles d'arbitrage de la CCI (Chambre de commerce internationale) ", a déclaré Shell dans un communiqué envoyé par courrier électronique.