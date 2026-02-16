L'Europe en petite hausse avec les banques, l'absence de Wall Street réduit les volumes

par Diana Mandia

Les Bourses européennes avancent légèrement lundi à mi-séance, le secteur bancaire rebondissant après ‌sa chute de vendredi, dans un contexte de faibles volumes en l'absence de la Bourse de New York et d'une partie des marchés asiatiques, fermés pour des jours fériés. À Paris, ​le CAC 40 gagne 0,33% à 8.339,24 points vers 12h09 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,29%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,38% et le Stoxx 600 prend 0,36%.

Les banques du Stoxx 600, malmenées vendredi par une nouvelle vague d'inquiétudes concernant les conséquences du développement de l'intelligence ​artificielle (IA) dans de nombreux secteurs de l'économie, évoluent dans le vert ce lundi, avec un gain de 1,8% vers 12h08 GMT, après avoir subi la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin mars 2025.

Les craintes liées au potentiel ​perturbateur de l'IA ont déjà affecté ces dernières semaines les entreprises de logiciels, d'assurance, de ⁠courtage ou encore de transport routier, provoquant une forte volatilité sur les marchés d'actions depuis fin janvier.

"Le véritable défi réside dans le fait que, même à la ‌fin de cette année, nous ne disposerons toujours pas de suffisamment d'éléments pour identifier avec certitude les gagnants et les perdants structurels. Cela laisse une grande place à l'imagination des investisseurs, qu'ils soient optimistes ou pessimistes. Ainsi, les fluctuations importantes du sentiment continueront d'être à l'ordre du jour", ​écrivent dans une note les analystes de Deutsche Bank. Sans oublier ces préoccupations, ‌le calme règne lundi sur les marchés dans une contexte d'échanges limités en Asie en raison des fêtes du Nouvel ⁠An lunaire et alors que la Bourse de New York restera fermée pour le "Presidents Day".

La semaine sera toutefois chargée, la saison des résultats se poursuivant des deux côtés de l'Atlantique.

En Europe, les chiffres d'Orange, Carrefour, Air France-KLM Airbus et BE Semiconductor sont attendus plus tard dans la semaine, tandis qu'aux États-Unis, l'un des moments forts des prochains jours sera la publication, jeudi, ⁠des résultats de Walmart, qui donnera ‌un aperçu des tendances de consommation après un mois de décembre décevant pour les ventes au détail et alors que le détaillant américain vient ⁠de franchir les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

La géopolitique pourrait également peser, Téhéran et Washington s'apprêtant à tenir mardi de nouvelles négociations à Genève pour tenter de régler ‌leur différend sur le programme nucléaire iranien et éviter une nouvelle confrontation militaire. La ville suisse sera également le théâtre des discussions qui se tiendront mardi ⁠et mercredi pour tenter de résoudre le conflit en Ukraine, à l'approche du quatrième anniversaire de l'invasion du pays par la ⁠Russie en février 2022.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, l'action ‌Dassault Systèmes recule de 7,4%, lanterne rouge du CAC 40, pénalisée par les doutes des investisseurs concernant les objectifs de la société en matière de chiffre d'affaires et de cloud ​pour 2029, dans un contexte de prudence à l'égard du secteur technologique.

Société générale, qui avait perdu ‌plus de 5% vendredi, rebondit de 2,7%.

TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 2,7571%. Le deux ans prend 1,3 point de base à 2,0616%.

Le marché obligataire est fermé ce lundi aux ​Etats-Unis.

CHANGES

Le yen perd 0,4% à 153,36 pour un dollar, effaçant une partie des gains importants enregistrés la semaine dernière, alors que l'économie japonaise a rebondi mais moins qu'attendu au quatrième trimestre, un défi pour le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi.

La cheffe du gouvernement nippon et le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, ont par ailleurs tenu ⁠lundi leur première réunion bilatérale depuis la victoire écrasante du parti au pouvoir aux élections législatives anticipées, une rencontre susceptible de servir de cadre pour discuter de potentielles hausse des taux d'intérêt de la banque centrale.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,09% face à un panier de devises de référence après avoir reculé la semaine dernière avec les données montrant une inflation moins importante que prévu.

L'euro perd 0,04% à 1,1862 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont stables lundi, à la veille de nouvelles négociations entre Téhéran et Washington.

Le Brent prend 0,13% à 67,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,1% à 62,95 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 16 FÉVRIER

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)