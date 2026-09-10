Shell cède une centrale électrique du Rhode Island à Constellation Energy pour 715 millions de dollars et acquiert Hunlock Creek

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(Ajout de détails aux paragraphes 4, 6 à 8)

La filiale nord-américaine de Shell,

SHEL.L , a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder ses participations dans un complexe de centrales électriques au gaz situé dans le Rhode Island à Constellation Energy CEG.O pour un montant de 715 millions de dollars, tout en se développant sur le marché lucratif de l'électricité de la région du Mid-Atlantic aux États-Unis.

Par ailleurs, le géant britannique du pétrole et du gaz va également acquérir 100 % du capital de Hunlock Creek Generating, qui possède une capacité de production de 169 MW alimentée au gaz naturel en Pennsylvanie.

Ces opérations permettent à Shell de renforcer sa présence sur le plus grand marché nord-américain de l’électricité — PJM Interconnection — où la demande des centres de données a fait monter en flèche les prix payés aux exploitants de centrales électriques au cours des deux dernières années.

« Nous investissons de manière sélective dans des actifs qui renforcent notre position sur le marché et créent de la valeur, tout en restant prêts à réaliser cette valeur lorsque les conditions du marché offrent des opportunités intéressantes », a déclaré Andrew Smith, président de la division Trading & Supply de Shell.

Cette transaction permet également à Constellation Energy, le plus grand producteur d’électricité indépendant du pays, de s’implanter en Nouvelle-Angleterre, où la pénurie d’approvisionnement en électricité a fait grimper les coûts de l’électricité.

Dans le cadre de cet accord, Constellation acquerra auprès de Shell 100 % des parts de RISEC Holdings, qui détient et exploite le Rhode Island State Energy Center.

Cette centrale électrique alimentée au gaz naturel comprend deux turbines à combustion et une turbine à vapeur, et est capable de produire jusqu’à 609 mégawatts d’électricité.

Ces deux transactions sont soumises à l'approbation des autorités réglementaires et devraient être finalisées au cours du premier trimestre 2027.